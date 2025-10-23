Virgilio Sport
CALCIO CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: rinascita Liverpool, show Osimhen, Chelsea a valanga, la classifica completa

Se Maresca sorride, De Zerbi piange: l'Olympique Marsiglia beffato nel finale dallo Sporting. Bayern Monaco scatenato: a bersaglio anche il 17enne Lennart Karl

Domenico Esposito

Domenico Esposito

Con le mercoledì di Champions League è calato il ripario sulla terza giornata della fase campionato, che registra la rinascita del Liverpool e la manita del Chelsea di Enzo Maresca. Per un italiano che sorride, un altro che piange: il Marsiglia di De Zerbi è stato beffato nel finale dallo Sporting. Galatasaray ok con un super Osimhen.

Champions League: riscatto Liverpool, spazio a Chiesa

Dopo quattro sconfitte consecutive, il Liverpool si riscatta come meglio non avrebbe potuto: 5-1 all’Eintracht Francoforte. La trasferta in Germania si rivela un toccasana per Arne Slot, che a inizio ripresa concede spazio anche a uno scalpitante Federico Chiesa.

Finalmente l’italiano, tra i migliori in questo primo scorcio di stagione seppur impiegato con il contagocce, ha avuto la possibilità di mettersi in mostra per 45′. Tutti i diversi i marcatori: Ekitike ha aperto le danze, Szoboszlai le ha chiuse. Sugli scudi anche Wirtz: l’ex Leverkusen, pagato quasi 140 milioni e finora molto deludente, ha confezionato due assist.

Osimhen senza freni: che rimpianto per il Napoli

Chissà quanti rimpianti in casa Napoli, surclassato dal Psv, nel vedere Kvaratskhelia e Osimhen sempre più protagonisti in Europa. Con la sua doppietta nella prima mezz’ora di gioco, il centravanti nigeriano ha trascinato il Galatasaray al successo nel 3-1 al Bodo-Glimt.

Senza freni il Bayern Monaco, che ne rifila quattro al Club Brugge. Sono bastati quattro minuti al gioiellino 17enne Karl per andare a bersaglio, poi Kane, Luis Diaz e Jackson.

Maresca super col Chelsea, De Zerbi ko

Un Chelsea straripante strapazza l’Ajax, sempre più ultimo. A Stamford Bridge finisce 5-1 al termine di una gara in cui sono stati assegnati ben tre penalty, di cui uno realizzato dal nuovo fenomeno del calcio brasiliano Estevao. La gara è stata senza dubbio condizionata dall’espulsione di Taylor dopo 15′ che ha spianato la strada alla goleada dell’undici di Maresca.

Cade, invece, il Marsiglia di Roberto De Zerbi. In vantaggio a Lisbona con Paixao, l’Olympique paga il rosso mostrato all’ex Nazionale Emerson Palmieri a fine primo tempo: così lo Sporting rimonta beffando i francesi nel finale con la rete di Alisson Santos, che fissa il risultato sul 2-1. Pareggio a reti bianche tra Monaco e Tottenham, l’Athletic Bilbao ne rifila 3 al Qarabag.

Champions League, la classica dopo 3 giornate:

  1. PSG 9 (13,3)
  2. Bayern Monaco 9 (12, 2)
  3. Inter 9 (9,0)
  4. Arsenal 9 (8, 0)
  5. Real Madrid 9 (8, 1)
  6. B. Dortmund 7 (12, 7)
  7. Man. City 7 (6, 2)
  8. Newcastle 6 (8, 2)
  9. Barcellona 6 (9, 4)
  10. Liverpool 6 (8, 4)
  11. Chelsea 6 (7, 4)
  12. Sporting 6 (7, 4)
  13. Qarabag 6 (6, 5)
  14. Galatasaray 6 (5, 6)
  15. Tottenham 5 (3, 2)
  16. PSV 4 (8, 6)
  17. Atalanta 4 (2, 5)
  18. O. Marsiglia 3 (6, 4)
  19. Atletico Madrid 3 (7, 8)
  20. Bruges 3 (5, 7)
  21. Athletic Bilbao 3 (4, 7)
  22. E. Francoforte 3 (7-11)
  23. Napoli 3 (4, 9)
  24. Union Saint-Gilloise 3 (3, 9)
  25. Juventus 2 (6, 7)
  26. Bodø/Glimt 2 (5, 7)
  27. Monaco 2 (3, 6)
  28. Slavia Praga 2 (2, 5)
  29. Pafos 2 (1, 5)
  30. Bayer Leverkusen 2 (5, 10)
  31. Villarreal 1 (2, 5)
  32. Copenaghen 1 (4, 8)
  33. Olympiacos 1 (1, 8)
  34. Kairat 1 (1, 9)
  35. Benfica 0 (2, 7)
  36. Ajax 0 (1, 11)

