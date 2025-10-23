Champions League: rinascita Liverpool, show Osimhen, Chelsea a valanga, la classifica completa

Se Maresca sorride, De Zerbi piange: l'Olympique Marsiglia beffato nel finale dallo Sporting. Bayern Monaco scatenato: a bersaglio anche il 17enne Lennart Karl

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Con le mercoledì di Champions League è calato il ripario sulla terza giornata della fase campionato, che registra la rinascita del Liverpool e la manita del Chelsea di Enzo Maresca. Per un italiano che sorride, un altro che piange: il Marsiglia di De Zerbi è stato beffato nel finale dallo Sporting. Galatasaray ok con un super Osimhen.

Champions League: riscatto Liverpool, spazio a Chiesa

Dopo quattro sconfitte consecutive, il Liverpool si riscatta come meglio non avrebbe potuto: 5-1 all’Eintracht Francoforte. La trasferta in Germania si rivela un toccasana per Arne Slot, che a inizio ripresa concede spazio anche a uno scalpitante Federico Chiesa.

Finalmente l’italiano, tra i migliori in questo primo scorcio di stagione seppur impiegato con il contagocce, ha avuto la possibilità di mettersi in mostra per 45′. Tutti i diversi i marcatori: Ekitike ha aperto le danze, Szoboszlai le ha chiuse. Sugli scudi anche Wirtz: l’ex Leverkusen, pagato quasi 140 milioni e finora molto deludente, ha confezionato due assist.

Osimhen senza freni: che rimpianto per il Napoli

Chissà quanti rimpianti in casa Napoli, surclassato dal Psv, nel vedere Kvaratskhelia e Osimhen sempre più protagonisti in Europa. Con la sua doppietta nella prima mezz’ora di gioco, il centravanti nigeriano ha trascinato il Galatasaray al successo nel 3-1 al Bodo-Glimt.

Senza freni il Bayern Monaco, che ne rifila quattro al Club Brugge. Sono bastati quattro minuti al gioiellino 17enne Karl per andare a bersaglio, poi Kane, Luis Diaz e Jackson.

Maresca super col Chelsea, De Zerbi ko

Un Chelsea straripante strapazza l’Ajax, sempre più ultimo. A Stamford Bridge finisce 5-1 al termine di una gara in cui sono stati assegnati ben tre penalty, di cui uno realizzato dal nuovo fenomeno del calcio brasiliano Estevao. La gara è stata senza dubbio condizionata dall’espulsione di Taylor dopo 15′ che ha spianato la strada alla goleada dell’undici di Maresca.

Cade, invece, il Marsiglia di Roberto De Zerbi. In vantaggio a Lisbona con Paixao, l’Olympique paga il rosso mostrato all’ex Nazionale Emerson Palmieri a fine primo tempo: così lo Sporting rimonta beffando i francesi nel finale con la rete di Alisson Santos, che fissa il risultato sul 2-1. Pareggio a reti bianche tra Monaco e Tottenham, l’Athletic Bilbao ne rifila 3 al Qarabag.

Champions League, la classica dopo 3 giornate: