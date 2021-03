Champions League, Liverpool-RB Lipsia: le formazioni ufficiali

Manca davvero poco ormai all’inizio della sfida tra Liverpool e Lipsia, valevole per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League. In Germania è finita 2-0 per i Reds.

Queste le scelte dei due allenatori, Jurgen Klopp e Julian Nagelsmann:

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Thiago; Mané, Salah, Jota.

RB Lipsia: Gulacsi; Mukiele, Upamecano, Klostermann; Nkunku, Kampl, Adams, Sabitzer, Forsberg; Olmo, Y. Poulsen.

OMNISPORT | 10-03-2021 20:12