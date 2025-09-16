Champions: Luiz Junior da horror e il Tottenham ringrazia, l’Arsenal vince ma che paura per Gyokeres, impresa Qarabaq

L’errore clamoroso del portiere del Villarreal regala i tre punti alla squadra inglese, l’Union Saint Gillois firma la sorpresa contro il PSV, gli Eindhoven ribaltano il Benfica

Prima serata di Champions League e prima serata di grandi emozioni. Se la vittoria del Real era quella più attesa, dalle altre partite sono arrivate grandi emozioni (come a Torino) ma anche degli errori clamorosi come quello visto tra il Tottenham e il Villareal. Serata da sogno per il Qarabaq.

Il clamoroso errore di Luiz Junior

La gara che si disputa al New White Hart Lane vede subito il Tottenham che si spinge all’attacco. Il Villarreal però paga subito i tanti debuttati in Champions League e dopo solo tre minuti su un cross piuttosto innocuo di Bergvall, arriva l’errore clamoroso del portiere degli spagnoli. Il brasiliano Luiz Junior arriva con due mani sulla palla ma invece di bloccarla finisce per spedirla nella sua porta. Un errore che poi risulterà decisiva, la formazione spagnola ha più di un chance per riuscire a riprenderla ma non il Tottenham regge l’urto e trova tre punti preziosi.

L’impresa del Qarabaq

L’impresa del giorno in Champions League è quella del Qarabaq. L’avvio è tutto del Benfica che trova due gol nei primi 16 minuti con Barrenechea (ex Juve) e Paulidis. Ma alla mezz’ora la gara cambia di colpo, il gol di Andrade ribalta il match. Gli azeri prendono fiducia mentre i padroni di casa spariscono dal campo. Nella ripresa arriva il meritato gol del pareggio di Duran, ed è sempre il Qarabag a fare la partita fino a trovare la rete che vale i tre punti a 4 minuti dalla fine grazie a Kascuk.

Arsenal d’esperienza, l’Union da applausi

Tre punti pesanti per l’Arsenal di Arteta che passa al San Mames grazie a due reti arrivate nel finale di partita. Al 72’ il gol di Martinelli che coglie impreparata la difesa basca e dopo un’azione in contropiede trova il vantaggio. L’Atletico prova a rimetterla in piede ma nel finale arriva anche il gol del raddoppio firmato Trossard. Nel corso del match preoccupazione per Viktor Gyokeres che è stato vittima di un infortunio alla testa che ha costretto l’arbitro a fermare la partita per qualche secondo. L’attaccante si è scontrato con il compagno di squadra Gabriel riportando un vistoso taglio alla nuca. Per fortuna situazione spaventosa, vista la perdita di sangue, ma che non ha impedito all’attaccante di tornare in campo dopo essere stato medicato.

Prestazione da applausi invece per la formazione belga dell’Union Saint-Gilloise che strappa tre punti pesanti sul campo del PSV Eindhoven firmando una vera e propria impresa. David la sblocca su rigore, poi nel primo tempo il raddoppio di El Hadj. Nella ripresa gli olandesi ci provano ma all’81’ arriva il terzo gol con McAllister. Inutile al 90’ la rete di Van Bommel.

