Il mercoledi di Champions League si apre con la netta vittoria del Borussia Monchengladbach, che travolge 4-0 lo Shaktar Donetsk e mantiene il primo posto nel gruppo dell’Inter.

Vittoria esterna sul campo dell’Olympiacos e qualificazione agli ottavi di finale già matematica per il Manchester City di Pep Guardiola. In serata, oltre alle italiane Inter e Atalanta, scendono in campo tra le altre Bayern Monaco e Atletico Madrid.

OMNISPORT | 25-11-2020 21:07