Champions League, Manchester City-Napoli, moviola: il rosso che ha cambiato la gara, cosa è successo con De Bruyne

La prova dell’arbitro Zwayer nella prima giornata della phase di Champions analizzata ai raggi X, il fischietto tedesco ha ammonito solo un giocatore

Arbitro internazionale dal 2012, il 43enne tedesco Zwayer – la scelta per City-Napoli – nella scorsa stagione ha diretto sette partite di Champions League, compresa la semifinale di ritorno tra Paris Saint-Germain e Arsenal, due partite di Europa League e una di Conference League e la finale di Europa League Tottenham-United, la sua seconda finale di una competizione UEFA come arbitro, dopo aver diretto la finale di Nations League del 2023 tra Croazia e Spagna. Ha arbitrato anche quattro partite di EURO 2024, compresa la semifinale tra Inghilterra e Paesi Bassi. Vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Zwayer con il Napoli

Precedenti tutto sommato positivi quelli del Napoli, che nella sua storia aveva trovato già tre volte sulla propria strada il fischietto teutonico. L’esordio non fu dei migliori visto il k.o in Ucraina contro lo Shakthar per 2-1 nel lontano 2017, ma successivamente gli azzurri seppero rifarsi con il 2-2 al Parco dei Principi contro il Paris Saint Germain nella Champions 2018-19 e il successivo 4-2 all’Ajax dell’edizione 2022/23.

L’arbitro ha ammonito un sol giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Kempter e Dietz con Badstübner IV uomo, Dingert al Var e Dankert all’Avar l’arbitro ha ammonito Politano ed espulso Di Lorenzo.

City-Napoli, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 18′ Sulla palla dentro di Foden, Di Lorenzo valuta male la traiettoria e si lascia passare via dal passaggio. Per rimediare prova il tackle disperato su Haaland a quel punto lanciato verso la porta. L’arbitro Zwayer reputa inizialmente l’intervento come pulito, ma è poi richiamato al VAR dal collega Dingert e cambia idea: fallo e rosso. Al 25′ Conte è costretto a togliere De Bruyne per inserire Oliveira. Lui non dice una parola, applaude il pubblico che a sua volta gli tribuna un’ovazione Al 52′ ammonito Politano per fallo su Doku. Dopo il recupero City-Napoli finisce 2-0.