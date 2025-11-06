Champions Marsiglia-Atalanta, moviola: il tablet di De Zerbi, rigori sbagliati, gol annullati e quel mani sospetto, che caos

La prova dell’arbitro Sanchez al Velodrome nella gara di Champions League analizzata al microscopio, il fischietto spagnolo ha ammonito due giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Da quando ha debuttato a livello internazionale nel 2015 José María Sanchez, l’arbitro spagnolo scelto per Marsiglia-Atalanta, si è sempre dimostrato affidabile e rigoroso. La sua lunga carriera lo ha portato a dirigere partite di rilievo non solo nella Liga, ma anche in Champions, Europa e Conference League, rafforzando la sua reputazione a livello continentale. Tra le partite che hanno segnato la sua carriera, si annoverano finali importanti in Coppa del Re e Supercoppa Spagnola. Ha diretto anche l’Italia nella disfatta in Norvegia lo scorso giugno nelle qualificazioni mondiali ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti con l’Atalanta

La Dea non aveva precedenti né con il fischietto iberico né con il club transalpino.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Cabañero e Prieto con Soto Grado IV uomo, Cuadra Fernandez al Var e l’olandese van Boekel all’Avar, l’arbitro ha ammonito Ederson, Kossounou, O’Riley più i due allenatori.

Marsiglia-Atalanta, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 12′ Djimsiti innesca Lookman, che si gira e serve Krstovic. L’attaccante montenegrino salta Rulli, che lo tocca in area. L’arbitro comanda calcio di rigore ma dal dischetto De Ketelaere si fa ipnotizzare dal portiere e sbaglia. Al momento dell’esecuzione, però, il trequartista belga aveva un laser puntato sul viso. Ed è scattata la protesta dei tifosi bergamaschiPrimo giallo a 27′, è per Ederson dopo un fallo ai danni del lanciatissimo Igor Paixão. Al 50′ ammonito Kossounou per un pestone ai danni di Igor Paixão. Al 62′ Greenwood calcia ma viene murato da Ahanor: i calciatori padroni di casa reclamano un calcio di rigore ma il braccio dell’ex Genoa è aderente al corpo. Al 67′ ammonito O’Riley per un fallo tattico per fermare De Ketelaere, lanciato in contropiede.

Al 70′ Krstovic allarga per De Ketelaere, Bellanova si sovrappone e crossa sul secondo palo per Lookman che insacca ma il gol viene annullato dopo l’intervento del Var: Krstovic era in fuorigioco. All’87’ giallo per Juric. Al 90′ scoppia la bufera: Éderson addomestica un pallone difficile con la mano probabilmente. Tutto l’Olympique Marsiglia protesta ma l’Atalanta riparte e Samardzic segna con il sinistro a giro. De Zerbi ha tirato fuori un tablet sul quale i componenti della panchina francese stavano rivedendo l’episodio e ha provato a mostrarlo per convincere il direttore di gara delle sue ragioni: “Guardalo qui, guardalo qui” ed è stato ammonito. Dopo 7′ di recupero Marsiglia-Atalanta finisce 1-2.