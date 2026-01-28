Dove vedere Monaco-Juventus in tv e streaming, Champions League 2025/2026: orario, probabili formazioni e arbitro

La squadra di Spalletti ha ancora speranze di accedere alla qualificazione diretta, ma vincere con il club del Principato potrebbe non bastare: le possibili scelte degli allenatori

La Juventus, reduce dal successo in campionato contro il Napoli, torna subito in scena per un altro delicato appuntamento. Questa sera si disputa l’ottava e ultima giornata della Fase Campionato di Champions League, snodo decisivo per la massima competizione continentale. La squadra di Spalletti arriva all’ultimo turno con 12 punti all’attivo e conserva ancora concrete possibilità di strappare la qualificazione diretta agli ottavi guardando agli altri campi. L’avversario sarà il Monaco, protagonista finora di una stagione ben al di sotto delle aspettative dei propri tifosi.

La situazione del Monaco e della Juventus

Il Monaco ha mostrato un buon percorso europeo, pur pagando a caro prezzo il pesante 6-1 incassato contro il Real Madrid nell’ultimo turno, risultato che inevitabilmente ne condiziona il giudizio complessivo. Al di là della Champions, però, la stagione monegasca resta deludente, soprattutto in Ligue 1: l’esonero di Hutter e l’arrivo di Pocognoli non hanno prodotto la scossa sperata, lasciando la squadra in un limbo di rendimento.

Decisamente diverso il cammino della Juventus nella competizione. Nonostante un avvio poco brillante (pari contro Borussia, Villarreal e Sporting, oltre alla sconfitta con il Real Madrid), i bianconeri hanno cambiato passo nell’ultimo segmento della Fase Campionato. Le vittorie contro Bodo/Glimt, Pafos e Benfica hanno rilanciato con forza la squadra di Spalletti. Tre successi pesanti che hanno blindato il passaggio del turno con una giornata d’anticipo, seppur al momento attraverso la porta dei playoff.

Ricapitolando, dunque, di seguito riportiamo le informazioni utili per seguire la sfida in calendario questa sera, 28 gennaio:

Partita: Monaco-Juventus

Diretta: Sky Sport Uno e Sky Sport (252)

Streaming: SkyGO , Now

, Data: 28 gennaio 2026

Orario: 21

Competizione: Champions League

Dove vedere Monaco-Juventus in diretta tv

La partita tra Monaco e Juventus, valida per l’ottava giornata di Champions League, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalle reti di Sky Sport sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (252).

Monaco-Juventus in streaming

Sarà possibile seguire la sfida tra Monaco e Juventus anche in diretta streaming. Infatti la partita sarà visibile anche in diretta streaming sull’app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e live a pagamento del medesimo gruppo.

Dove vedere in diretta tv e streaming Monaco-Juventus

Le probabili formazioni

Diverse le assenze nel club del Principato. Il Monaco dovrà fare a meno di Hradecky, Minamino, Mawissa e Salisu, oltre a Paul Pogba, ancora lontano dal rientro e con tempi di recupero difficili da prevedere. Tra i pali toccherà ad Anarbekov, protetto dalla coppia centrale formata da Sorokin e Shirobokov, con Tapalov e Luis Mata sugli esterni. In mezzo al campo spazio ad Arad e Kassabulat, mentre sulla trequarti agiranno Gromyko, Jorginho e Mrynskiy, a supporto di Satpayev, punto di riferimento avanzato.

MONACO (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Sorokin, Shirobokov, Luìs Mata; Arad, Kassabulat; Gromyko, Jorghino, Mrynskiy; Satpayev. All. Urazbakhtin.

In casa Juve, restano indisponibili i lungodegenti Milik e Vlahovic, con il polacco che non figura nemmeno nella lista UEFA. Out anche Rugani, fermato da una lesione muscolare, mentre rimane in dubbio Rouhi, alle prese con un affaticamento. Qualche nodo da sciogliere nelle scelte iniziali. Tra i pali è confermato Di Gregorio, davanti a una difesa a tre composta da Kalulu, Bremer (in ballottaggio con Gatti) e Kelly. In mezzo al campo spazio a McKennie, Koopmeiners e Thuram, con la corsia sinistra che vede Kostic insidiato da Cabal. Davanti poche incertezze: Openda e Yildiz saranno le due certezze offensive, mentre Conceicao parte favorito su Miretti per completare il tridente.

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Thuram, Kostic; Conceiçao, Openda, Yildiz. All. Spalletti.

L’arbitro del match

A dirigere la sfida tra Monaco e Juventus sarà lo spagnolo José María Sánchez, coadiuvato dagli assistenti connazionali Raúl Cabañero e Iñigo Prieto. Il quarto ufficiale sarà Mateo Busquets Ferrer, anche lui spagnolo. Al VAR è stato designato lo spagnolo Cesar Soto Grado, mentre l’AVAR sarà il portoghese André Narciso.