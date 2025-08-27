Champions, Mourinho eliminato dal Benfica: le 36 squadre del girone unico e le fasce del sorteggio

Un gol di Arturkoglu condanna il Fenerbahce e lancia i lusitani in seconda fascia, qualificate anche Bruges, Copenaghen e Qarabag

José Mourinho manca la qualificazione alla Champions League: nella gara di ritorno dei preliminari il Benfica batte per 1-0 ed elimina il suo Fenerbahce, passano anche Bruges, Copenaghen e Qarabag. Qui tutte le 36 qualificate al girone unico e le fasce del sorteggio di domani.

Preliminari Champions, Mourinho eliminato dal Benfica

Sarà una Champions League senza José Mourinho. Il Fenerbahce allenato dal tecnico portoghese è stato eliminato dal Benfica, che si è aggiudicato per 1-0 la più equilibrata tra le gare di ritorno dell’ultimo turno dei preliminari. All’andata, a Istanbul, era finita 0-0, mentre oggi a decidere la gara di Lisbona è stata una rete al 35’ del turco Akturkoglu, attaccante che prima di sbarcare in Portogallo ha militato per 4 stagioni nel Galatasaray, rivale storico del Fener.

Le altre qualificate ai preliminari

Insieme al Benfica approda al girone unico di Champions League anche il Bruges, che dopo il 3-1 dell’andata ha travolto per 6-0 i Rangers: in gol anche l’ex Inter Aleksandar Stankovic. A completare il quadro delle qualificate il Copenaghen (2-0 al Basilea dopo l’1-1 dell’andata, in rete anche l’ex Atalanta e Parma Andreas Cornelius) e il Qarabag, sconfitto in casa per 3-2 dal Ferencvaros, ma forte del 3-1 ottenuto a Budapest. Ieri avevano ottenuto il pass per il girone Qairat, Bodo Glimt e Pafos.

Le italiane nel sorteggio di Champions

Si è completato dunque il quadro delle 36 qualificate al girone unico di Champions League, domani alle ore 18 è in programma il sorteggio che coinvolge anche quattro squadre italiane. L’Inter, finalista della scorsa edizione, è in prima fascia, mentre in seconda si trovano Atalanta e Juventus. Il Napoli campione d’Italia, che torna in Champions dopo una stagione senza coppe europee, riparte dalla terza fascia.

Preliminari di Champions League – I risultati delle gare di ritorno

QARABAG-Ferencvaros 2-3 (and. 3-1)

(and. 3-1) BRUGES-Rangers 6-0 (and. 3-1)

(and. 3-1) COPENAGHEN-Basilea 2-0 (and. 1-1)

(and. 1-1) BENFICA-Fenerbahce 1-0 (and. 0-0)

(and. 0-0) PAFOS-Stella Rossa 1-1 (giocata ieri, and. 2-1)

(giocata ieri, and. 2-1) Sturm-BODO GLIMT 2-1 (giocata ieri, and. 0-5)

(giocata ieri, and. 0-5) KAIRAT-Celtic 3-2 d.t.r. (giocata ieri, and. 0-0)

*in MAIUSCOLO le qualificate

Le fasce in vista del sorteggio Champions

PRIMA FASCIA

Bayern Monaco Borussia Dortmund Inter Liverpool PSG Real Madrid Manchester City Chelsea Barcellona

SECONDA FASCIA

Atalanta Atletico Madrid Bayer Leverkusen Villarreal Arsenal Eintracht Francoforte Juventus Benfica Bruges

TERZA FASCIA

Ajax Napoli Sporting Lisbona Olympiacos Slavia Praga Marsiglia PSV Tottenham Bodo Glimt

QUARTA FASCIA

Newcastle Monaco Galatasaray Athletic Bilbao Union Saint-Gilloise Kairat Pafos Qarabag Copenaghen

Le date della prossima Champions League