Champions, Mourinho eliminato dal Benfica: le 36 squadre del girone unico e le fasce del sorteggio

José Mourinho manca la qualificazione alla Champions League: nella gara di ritorno dei preliminari il Benfica batte per 1-0 ed elimina il suo Fenerbahce, passano anche Bruges, Copenaghen e Qarabag. Qui tutte le 36 qualificate al girone unico e le fasce del sorteggio di domani.
- Preliminari Champions, Mourinho eliminato dal Benfica
- Le altre qualificate ai preliminari
- Le italiane nel sorteggio di Champions
- Preliminari di Champions League - I risultati delle gare di ritorno
- Le fasce in vista del sorteggio Champions
- Le date della prossima Champions League
Preliminari Champions, Mourinho eliminato dal Benfica
Sarà una Champions League senza José Mourinho. Il Fenerbahce allenato dal tecnico portoghese è stato eliminato dal Benfica, che si è aggiudicato per 1-0 la più equilibrata tra le gare di ritorno dell’ultimo turno dei preliminari. All’andata, a Istanbul, era finita 0-0, mentre oggi a decidere la gara di Lisbona è stata una rete al 35’ del turco Akturkoglu, attaccante che prima di sbarcare in Portogallo ha militato per 4 stagioni nel Galatasaray, rivale storico del Fener.
Le altre qualificate ai preliminari
Insieme al Benfica approda al girone unico di Champions League anche il Bruges, che dopo il 3-1 dell’andata ha travolto per 6-0 i Rangers: in gol anche l’ex Inter Aleksandar Stankovic. A completare il quadro delle qualificate il Copenaghen (2-0 al Basilea dopo l’1-1 dell’andata, in rete anche l’ex Atalanta e Parma Andreas Cornelius) e il Qarabag, sconfitto in casa per 3-2 dal Ferencvaros, ma forte del 3-1 ottenuto a Budapest. Ieri avevano ottenuto il pass per il girone Qairat, Bodo Glimt e Pafos.
Le italiane nel sorteggio di Champions
Si è completato dunque il quadro delle 36 qualificate al girone unico di Champions League, domani alle ore 18 è in programma il sorteggio che coinvolge anche quattro squadre italiane. L’Inter, finalista della scorsa edizione, è in prima fascia, mentre in seconda si trovano Atalanta e Juventus. Il Napoli campione d’Italia, che torna in Champions dopo una stagione senza coppe europee, riparte dalla terza fascia.
Preliminari di Champions League – I risultati delle gare di ritorno
- QARABAG-Ferencvaros 2-3 (and. 3-1)
- BRUGES-Rangers 6-0 (and. 3-1)
- COPENAGHEN-Basilea 2-0 (and. 1-1)
- BENFICA-Fenerbahce 1-0 (and. 0-0)
- PAFOS-Stella Rossa 1-1 (giocata ieri, and. 2-1)
- Sturm-BODO GLIMT 2-1 (giocata ieri, and. 0-5)
- KAIRAT-Celtic 3-2 d.t.r. (giocata ieri, and. 0-0)
*in MAIUSCOLO le qualificate
Le fasce in vista del sorteggio Champions
PRIMA FASCIA
- Bayern Monaco
- Borussia Dortmund
- Inter
- Liverpool
- PSG
- Real Madrid
- Manchester City
- Chelsea
- Barcellona
SECONDA FASCIA
- Atalanta
- Atletico Madrid
- Bayer Leverkusen
- Villarreal
- Arsenal
- Eintracht Francoforte
- Juventus
- Benfica
- Bruges
TERZA FASCIA
- Ajax
- Napoli
- Sporting Lisbona
- Olympiacos
- Slavia Praga
- Marsiglia
- PSV
- Tottenham
- Bodo Glimt
QUARTA FASCIA
- Newcastle
- Monaco
- Galatasaray
- Athletic Bilbao
- Union Saint-Gilloise
- Kairat
- Pafos
- Qarabag
- Copenaghen
Le date della prossima Champions League
- 1^ giornata: 16–18 settembre 2025
- 2^ giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025
- 3^ giornata: 21/22 ottobre 2025
- 4^ giornata: 4/5 novembre 2025
- 5^ giornata: 25/26 novembre 2025
- 6^ giornata: 9/10 dicembre 2025
- 7^ giornata 7: 20/21 gennaio 2026
- 8^ giornata: 28 gennaio 2026
- Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 17/18 e 24/25 febbraio 2026
- Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
- Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
- Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026
- FINALE: 30 maggio 2026 (alla “Puskas Arena” di Budapest)