Champions, Mourinho eliminato dal Benfica: le 36 squadre del girone unico e le fasce del sorteggio

Un gol di Arturkoglu condanna il Fenerbahce e lancia i lusitani in seconda fascia, qualificate anche Bruges, Copenaghen e Qarabag

Fabrizio Napoli

Fabrizio Napoli

José Mourinho manca la qualificazione alla Champions League: nella gara di ritorno dei preliminari il Benfica batte per 1-0 ed elimina il suo Fenerbahce, passano anche Bruges, Copenaghen e Qarabag. Qui tutte le 36 qualificate al girone unico e le fasce del sorteggio di domani.

Preliminari Champions, Mourinho eliminato dal Benfica

Sarà una Champions League senza José Mourinho. Il Fenerbahce allenato dal tecnico portoghese è stato eliminato dal Benfica, che si è aggiudicato per 1-0 la più equilibrata tra le gare di ritorno dell’ultimo turno dei preliminari. All’andata, a Istanbul, era finita 0-0, mentre oggi a decidere la gara di Lisbona è stata una rete al 35’ del turco Akturkoglu, attaccante che prima di sbarcare in Portogallo ha militato per 4 stagioni nel Galatasaray, rivale storico del Fener.

Le altre qualificate ai preliminari

Insieme al Benfica approda al girone unico di Champions League anche il Bruges, che dopo il 3-1 dell’andata ha travolto per 6-0 i Rangers: in gol anche l’ex Inter Aleksandar Stankovic. A completare il quadro delle qualificate il Copenaghen (2-0 al Basilea dopo l’1-1 dell’andata, in rete anche l’ex Atalanta e Parma Andreas Cornelius) e il Qarabag, sconfitto in casa per 3-2 dal Ferencvaros, ma forte del 3-1 ottenuto a Budapest. Ieri avevano ottenuto il pass per il girone Qairat, Bodo Glimt e Pafos.

Le italiane nel sorteggio di Champions

Si è completato dunque il quadro delle 36 qualificate al girone unico di Champions League, domani alle ore 18 è in programma il sorteggio che coinvolge anche quattro squadre italiane. L’Inter, finalista della scorsa edizione, è in prima fascia, mentre in seconda si trovano Atalanta e Juventus. Il Napoli campione d’Italia, che torna in Champions dopo una stagione senza coppe europee, riparte dalla terza fascia.

Preliminari di Champions League – I risultati delle gare di ritorno

  • QARABAG-Ferencvaros 2-3 (and. 3-1)
  • BRUGES-Rangers 6-0 (and. 3-1)
  • COPENAGHEN-Basilea 2-0 (and. 1-1)
  • BENFICA-Fenerbahce 1-0 (and. 0-0)
  • PAFOS-Stella Rossa 1-1 (giocata ieri, and. 2-1)
  • Sturm-BODO GLIMT 2-1 (giocata ieri, and. 0-5)
  • KAIRAT-Celtic 3-2 d.t.r. (giocata ieri, and. 0-0)

*in MAIUSCOLO le qualificate

Le fasce in vista del sorteggio Champions

PRIMA FASCIA

  1. Bayern Monaco
  2. Borussia Dortmund
  3. Inter
  4. Liverpool
  5. PSG
  6. Real Madrid
  7. Manchester City
  8. Chelsea
  9. Barcellona

SECONDA FASCIA

  1. Atalanta
  2. Atletico Madrid
  3. Bayer Leverkusen
  4. Villarreal
  5. Arsenal
  6. Eintracht Francoforte
  7. Juventus
  8. Benfica
  9. Bruges

TERZA FASCIA

  1. Ajax
  2. Napoli
  3. Sporting Lisbona
  4. Olympiacos
  5. Slavia Praga
  6. Marsiglia
  7. PSV
  8. Tottenham
  9. Bodo Glimt

QUARTA FASCIA

  1. Newcastle
  2. Monaco
  3. Galatasaray
  4. Athletic Bilbao
  5. Union Saint-Gilloise
  6. Kairat
  7. Pafos
  8. Qarabag
  9. Copenaghen

Le date della prossima Champions League

  • 1^ giornata: 16–18 settembre 2025
  • 2^ giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025
  • 3^ giornata: 21/22 ottobre 2025
  • 4^ giornata: 4/5 novembre 2025
  • 5^ giornata: 25/26 novembre 2025
  • 6^ giornata: 9/10 dicembre 2025
  • 7^ giornata 7: 20/21 gennaio 2026
  • 8^ giornata: 28 gennaio 2026
  • Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 17/18 e 24/25 febbraio 2026
  • Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
  • Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
  • Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026
  • FINALE: 30 maggio 2026 (alla “Puskas Arena” di Budapest)

