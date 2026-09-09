Champions, Napoli-Arsenal 0-1 PAGELLE: Odegaard sbanca il Maradona. Allegri rinunciatario, è già crisi di gioco

Saka ed Eze non brillano, delude Gyokeres ma i Gunners restano vivi fino all'ultimo: risolve tutto Odegaard con un sinistro da fuori area che batte Milinkovic.

Non basta la difesa ad oltranza di Allegri. Non basta rinunciare al gioco pur di fare risultato. E non è nemmeno la gara spumeggiante, viva e soprattutto combattuta fino all’ultimo – seppur persa – del Napoli a Milano contro l’Inter. Gli azzurri crollano in casa all’esordio in Champions al Maradona contro l’Arsenal senza mai essere entrati nel vivo del gioco. Solo difesa, barricate senza fine, a tratti a cinque ed a momenti a sei dietro. Non bastano Hojlund e De Bruyne ai partenopei, Allegri se ne accorge e rinuncia totalmente alla proposizione offensiva del gioco. Il diktat è ben preciso: tutti dietro a resistere e palla lunga per i contropiede. Ed a pensare che per i bookmakers il risultato della sfida di Champions poteva essere anche più ‘pesante’ per gli azzurri forse è andata anche bene in termini di risultato finale. Ma nulla di positivo in termini di gioco, con ripartenze poco efficaci e spesso improvvisate. Alisson Santos penetra in profondità grazie alla velocità ma non scalfisce minimamente la difesa dei Gunners, Politano è un fantasma in attacco e i cambi di Favasuli e Vergara ad inizio ripresa lasciano presagire il peggio. Arteta la porta a casa con il minimo sforzo: una rete – sensazionale – di Odegaard al 75′ spezza le gambe agli azzurri che non riescono più a reagire nel finale. I top e flop e le valutazioni dei protagonisti della gara di Champions.