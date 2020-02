Champions League Napoli-Barcellona 2019-2020: probabili formazioni

Tutto pronto per il big match, valido per l'andata degli ottavi di Champions League, tra Napoli e Barcellona, in programma al San Paolo. Le due squadre non si sono mai affrontare in una competizione ufficiale.

Il tecnico degli azzurri Gattuso punta sul 4-3-3 con il tridente formato da Callejon, Mertens e Insigne. In casa blaugrana, attenzione a Messi, in grandissimo spolvero (quattro gol rifilate all'Eibar). La Pulce giocherà al fianco di Griezmann e Ansu Fati.

Le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mário Rui; Fabián Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Barcellona (4-3-3): ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; F.de Jong, Busquets, Arthur; Ansu Fati, Messi, Griezmann. All. Setién

SPORTAL.IT | 24-02-2020 09:09