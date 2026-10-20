Il Napoli non può più permettersi passi falsi. Ultima chiamata per gli azzurri che ospitano il Bodø/Glimt al Maradona per la terza giornata della fase campionato di Champions League. Dopo un avvio europeo complicato, con due sconfitte nelle prime due gare, e una situazione in Serie A che si è fatta sempre più delicata dopo il passo falso contro il Venezia, il tecnico punta su Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund. Di fronte ci sarà una formazione norvegese in fiducia, capace di battere il Borussia Dortmund e ormai abituata a confrontarsi con avversarie di alto livello. Le formazioni ufficiali e le scelte dei tecnici.
- Napoli-Bodo/Glimt, le probabili formazioni
- Napoli, è il momento di reagire: Allegri cerca una svolta
- Bodo/Glimt, fiducia dopo il successo sul Borussia
- Napoli-Bodo/Glimt, le curiosità della partita
Napoli-Bodo/Glimt, le probabili formazioni
Allegri si orienta verso il 4-2-3-1, con Meret tra i pali e Di Lorenzo sulla corsia destra. Al centro della difesa spazio a Rrahmani e Rafa Marin, mentre Olivera completa il reparto sulla sinistra. In mediana la coppia formata da Lobotka e McTominay avrà il compito di garantire equilibrio e qualità nella costruzione del gioco.
Sulla trequarti, Politano agirà a destra, De Bruyne occuperà la posizione centrale e Lang partirà dalla fascia sinistra. Il riferimento offensivo sarà Højlund, chiamato a ritrovare incisività dopo un periodo complicato per tutto il reparto avanzato.
Il Bodø/Glimt risponde con il 4-3-3. Haikin sarà il portiere titolare, protetto da Sjovold, Gundersen, Bjortuft e Bjorkan. A centrocampo spazio ad Auklend, Berg e Fet, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Blomberg, Helmersen e Hauge.
Di seguito le formazioni ufficiali qui riportate:
NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Lobotka, McTominay; Politano, De Bruyne, Lang; Hojlund. Allenatore: Allegri.
BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Auklend, Berg, Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge. Allenatore: Knutsen.
Napoli, è il momento di reagire: Allegri cerca una svolta
La sconfitta per 1-0 contro il Venezia ha aggravato una situazione già difficile. Il Napoli ha incassato un altro risultato negativo in campionato e si presenta alla sfida europea con la necessità di ritrovare certezze, continuità e soprattutto punti. Il bilancio delle prime nove gare ufficiali, con cinque sconfitte, racconta un avvio ben al di sotto delle aspettative.
I problemi non riguardano soltanto i risultati. La squadra fatica a trovare una precisa identità tattica, mentre gli infortuni continuano a condizionare le scelte dell’allenatore. Anche il rendimento offensivo è sotto osservazione dopo lo scarso rendimento delle ultime gare con Højlund chiamato ad interrompere il digiuno.
Bodo/Glimt, fiducia dopo il successo sul Borussia
Il Bodo/Glimt arriva, invece, a Napoli con un morale decisamente diverso. La vittoria contro il Borussia Dortmund ha dato alla squadra norvegese fiducia e confermato la capacità di competere anche contro avversari di maggiore esperienza internazionale.
La formazione allenata da Knutsen si distingue per un gioco organizzato, aggressivo e dinamico, con particolare attenzione alle transizioni e alla velocità degli esterni. Il tridente composto da Blomberg, Helmersen e Hauge può creare problemi se trova campo per attaccare, soprattutto nel caso in cui il Napoli perda palloni in zone pericolose.
Napoli-Bodo/Glimt, le curiosità della partita
I due club si erano già affrontati nella Coppa delle Coppe 1976-77. Il Napoli vinse entrambe le partite, 2-0 in Norvegia e 1-0 in casa. Per gli azzurri è dunque una sfida che riporta alla memoria un precedente europeo favorevole, ma il Bodo/Glimt arriva forte anche dei due successi ottenuti contro l’Inter negli spareggi di Champions della stagione precedente.