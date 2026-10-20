I top e flop: McTominay e Politano aiutano il Napoli a conquistare la prima vittoria in Champions, Giovane realizza una rete nel finale che salva Allegri. Hojlund sbaglia tutto.

Scott salva tutti. Sembrava tutto nero quando il Bodo Glimt era riuscito a ottenere la momentanea rete del 2-2: il Napoli era fermo sulle gambe, il baricentro dei partenopei diventava sempre più basso mentre gli attacchi dei norvegesi proliferavano e i fantasmi di Venezia iniziavano a intravedersi. I fischi del Maradona e le urla infinite di Allegri sembravano non sortire alcun effetto quando, nel momento più complicato della gara per gli azzurri, McTominay svetta all’improvviso in area e di testa realizza il gol che dà ossigeno. Termina 4-3 per il Napoli sul Bodo Glimt: prima vittoria in Champions per gli azzurri, ma che fatica.