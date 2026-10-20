Scott salva tutti. Sembrava tutto nero quando il Bodo Glimt era riuscito a ottenere la momentanea rete del 2-2: il Napoli era fermo sulle gambe, il baricentro dei partenopei diventava sempre più basso mentre gli attacchi dei norvegesi proliferavano e i fantasmi di Venezia iniziavano a intravedersi. I fischi del Maradona e le urla infinite di Allegri sembravano non sortire alcun effetto quando, nel momento più complicato della gara per gli azzurri, McTominay svetta all’improvviso in area e di testa realizza il gol che dà ossigeno. Termina 4-3 per il Napoli sul Bodo Glimt: prima vittoria in Champions per gli azzurri, ma che fatica.
Napoli-Bodo Glimt 4-3 pagelle: McTominay (8) salva tutti, Politano (7.5) che riscatto. Hojlund bocciato (4.5)
I top e flop: McTominay e Politano aiutano il Napoli a conquistare la prima vittoria in Champions, Giovane realizza una rete nel finale che salva Allegri. Hojlund sbaglia tutto.
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Napoli, le pagelle
- Meret 5. Al 16' compie una leggerezza in area che stava per mettere in difficoltà il Napoli. Subisce tre reti su cui può poco ma non brilla lo stesso nelle uscite e negli interventi.
- Di Lorenzo 5. Non scivola adeguatamente in marcatura su Hauge in occasione della prima rete subita. Non chiude a tempo su Helmersen.
- Rrahmani 5.5. Soffre molto la velocità degli attaccanti avversari. Uscita folle dalla linea difensiva in occasione della seconda rete subita.
- Marin 5. In occasione della rete di Helmersen subisce un tunnel che diventa determinante ai fini dell'assist. Nella seconda metà di gioca è al di sotto della sufficienza per ritmo ed attenzione precaria.
- Spinazzola 6. Assist in avvio di gara per Politano. Fornisce un pallone in profondità per Hojlund lanciato tutto solo a tu per tu con il portiere avversario. In ritardo in marcatura su Helmersen. Beukema sv. (dal 79').
- Anguissa 5. Nettamente indietro sul piano del ritmo, arranca notevolmente nei recuperi difensivi. Si fa prendere spesso alle spalle dai giocatori avversari dello stesso reparto. Lobotka 6 (dal 59').
- De Bruyne 6.5. Assist per McTominay: al 41' gli serve un passaggio filtrante vicino in area che lo lancia a tu per tu con il portiere avversario.
- McTominay 8. Torna a segnare con il Napoli grazie ad un'incursione in area in cui supera i difensori avversari e batte Haikin da posizione ravvicinata. Colpisce un palo nella seconda metà. Realizza il 3-2 al 75' con un colpo di testa in area.
- Politano 7.5. Sblocca la gara con un sinistro al volo in area su assist di Spinazzola. Assist per McTominay in occasione del 3-2. Olivera sv. (dal 79').
- Hojlund 4.5. Lanciato tutto solo a rete sbaglia da posizione defilata calciando sull'esterno della rete. Sbaglia di tutto nella seconda metà e sul piano fisico crolla senza dar nulla alla squadra.
- Lang 6. Si divora sotto rete una possibile occasione per raddoppiare. Giovane 7 (dal 79'). Autore del gol che chiude la gara.
Bodo Glimt, i top e flop
- Hauge 7. Pareggia i conti al 27' con un destro a giro rasoterra angolatissimo.
- Fet 7. Assist per Hauge al 27': passa il pallone sulla sinistra all'esterno d'attacco che dal limite dell'area pareggia i conti. Assist anche per Helmersen.
- Gundersen 5.5. Lascia sfilare un pallone in area che viene poi sfruttato da Politano in occasione della rete che sblocca la gara.
- Blomberg 5. Al 54' si divora un gol clamoroso di testa a tu per tu con Meret.
Il migliore in campo
- McTominay 8. Salva il Napoli con una doppietta nel momento più complicato della gara. Migliore in campo ed anche un palo colpito.
La valutazione dell'arbitro
- José María Sánchez Martínez 6. Non commette particolari sbavature, abile nel non interrompere con frequenza il gioco. Al 59' però nasce un contropiede del Napoli con Hojlund che viene atterrato in ripartenza ma l'arbitro assegna fallo in attacco tra lo stupore del pubblico di casa.
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