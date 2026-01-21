Champions League: Napoli e Inter ultima chiamata, si qualificano così: tutte le combinazioni

Pareggio amaro per il Napoli a Copenaghen e sconfitta pesante per l’Inter con l’Arsenal. Le italiane si giocano tutto nell’ultimo turno della League Phase.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Serata difficile per le squadre italiane impegnate in Champions League. Il Napoli non va oltre l’1-1 sul campo del Copenaghen, nonostante la superiorità numerica per buona parte del match, e perde il controllo del proprio destino. L’Inter, invece, cade a San Siro contro l’Arsenal confermando le difficoltà negli scontri diretti con le big. Ora tutto si deciderà nell’ultima giornata, tra calcoli e risultati incrociati.

Napoli, un pareggio che complica tutto

Il risultato di Copenaghen non aiuta gli azzurri, che restano fermi a quota 8 punti. La squadra di Conte mantiene il 23° posto, la stessa posizione di inizio giornata. Napoli, Psv, Olympiacos e Copenaghen hanno gli stessi punti in classifica, ma la situazione resta instabile.

Alle spalle incombono squadre come Benfica, Qarabag e Union Saint-Gilloise, con una gara in meno. Un loro successo potrebbe far scivolare fuori il Napoli dalla zona qualificazione.

Ultima giornata: obbligo vittoria contro il Chelsea

Nell’ultimo turno gli azzurri ospiteranno il Chelsea allo stadio Maradona. La vittoria è indispensabile, anche se potrebbe non essere sufficiente per passare il turno. Tutto dipenderà dai risultati delle dirette concorrenti impegnate il giorno seguente. Con il pareggio di Copenaghen, sfuma definitivamente la possibilità di entrare tra le prime otto. Resta solo la speranza di agguantare un posto nei playoff attraverso una combinazione favorevole.

Inter fuori dalle prime otto: cosa serve ora

La sconfitta contro l’Arsenal fa scivolare i nerazzurri al nono posto in classifica. Il successo dello Sporting contro il Psg peggiora ulteriormente la situazione della squadra di Chivu. Mercoledì scenderanno in campo big come Barcellona e Liverpool, pronte al sorpasso. L’Inter è comunque certa di un posto ai playoff, ma punta agli ottavi diretti. Un successo sul campo del Borussia Dortmund potrebbe rilanciare le speranze di qualificazione.