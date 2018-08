Champions League, Olanda verso la doppietta

Olanda avanti tutta nell’andata dei playoff di Champions League. Dopo la delusione della mancata partecipazione al Mondiale, infatti, il calcio Orange sta per regalarsi un bel riscatto attraverso una doppia partecipazione alla fase a gironi di Champions, evento che non si verifica dal 2010, quando a qualificarsi furono Ajax e Twente.

Ajax e Psv sono infatti le squadre più vicine a raggiungere il traguardo a 90’ dalla composizione delle partecipanti dei gironi. I campioni nazionali del Psv si erano imposti in modo rocambolesco 3-2 martedì in casa del Bate Borisivo, mentre i Lancieri, lo scorso anno rimasti clamorosamente fuori anche dall’Europa League dopo la sconfitta nel preliminare estivo contro il Rosenborg, hanno liquidato per 3-1 la Dinamo Kiev grazie ai gol di Van Beek, dell’ex obiettivo di mercato della Roma Ziyech e di Tadic. Il provvisorio 1-1 di Kedziora tiene accesa la speranza degli ucraini.

Traguardo vicino anche per l’Aek Atene, che passa 2-1 in casa della rivelazione ungherese del Vidi, mentre si deciderà al ritorno l’esito di Benfica-Paok e Young Boys-Dinamo Zagabria, terminate 1-1, e di Stella Rossa-Salisburgo (andata senza gol).

