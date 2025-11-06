Champions League: Osimhen vola, Mourinho piange, la classifica completa, la posizione delle italiane

Con le partite del mercoledì è calato il sipario sul quarto turno della fase campionato di Champions League. Un Osimhen sempre più devastante lancia il Galatasaray, mentre Mourinho cade ancora ed è fermo a zero col suo Benfica. La classifica completa e la posizione delle italiane: se Inter e Atalanta sorridono, per Napoli e Juventus anche la qualificazione ai playoff si è complicata.
- Champions League, Osimhen senza freni
- Mourinho a picco, Donnarumma ok
- La classifica e la situazione delle italiane
Champions League, Osimhen senza freni
Il Napoli non segna, il suo passato recente lo fa eccome. Osimhen si sta confermando l’autentico trascinatore del Galatasaray che ha travolto 3-0 l’Ajax ad Amsterdam.
Per il nigeriano una serata magica: tre gol e vetta della classifica marcatori con 6 sigilli, uno in più di Haaland e Kane. Grazie a questa vittoria il club di Istanbul sale a quota 9 punti in compagnia di Psg, Newclaste, Real Madrid e Liverpool.
Mourinho a picco, Donnarumma ok
Il Benfica di José Mourinho cade in casa contro il Bayer Leverkusen, che sbanca Lisbona con la rete messa a segno dell’Sampdoria e Roma Schick. Tempi duri per lo Special One, ultimo a zero punti insieme all’Ajax e a un passo all’eliminazione. Bene il Manchester City di Gigio Donnarumma, che ne rifila quattro al Borussia Dortmund.
Haaland timbra il cartellino, ma la scena è tutta di Foden, autore di una doppietta. Pirotecnico 3-3 tra Bruges e Barcellona, che conferma i suoi limiti difensivi e ora si ritrova fuori dalla zona che porta direttamente agli ottavi. Rischia grosso anche il Chelsea campione del mondo di Enzo Maresca: 2-2 col Qarabag in Azerbaigian.
La classifica e la situazione delle italiane
L’Inter sulla stessa lunghezza d’onda della precedente edizione. Da Inzaghi a Chivu cambia poco, almeno nella League Phase: contro il Kairat quarto successo, pur non senza fatica.
Nerazzurri a punteggio pieno con Bayern Monaco e Arsenal. L’Atalanta avanza col blitz a Marsiglia: i 7 punti della Dea lasciano ben sperare. I pareggi di Napoli e Juventus complicano il loro euro-cammino: Conte e Spalletti non possono più sbagliare se intendono raggiungere i playoff.
Champions League, la classifica aggiornata dopo 4 turni:
- Bayern Monaco 12 (+11)
- Arsenal 12 (+11)
- INTER 12 (+10)
- Man. City 10 (+7)
- Psg 9 (+9)
- Newcastle 9 (+8)
- Real Madrid 9 (+6)
- Liverpool 9 (+5)
- Galatasaray 9 (+2)
- Tottenham 8 (+5)
- Barcellona 7 (+5)
- Chelsea 7 (+3)
- Sporting 7 (+3)
- B. Dortmund 7 (+2)
- Qarabag 7 (+1 )
- ATALANTA 7 (-2)
- Atletico Madrid 6 (1)
- Psv 5 (2)
- Monaco 5 (-2)
- Pafos 5 (-3)
- Bayer Leverkusen 5 (-4)
- Bruges 4 (-2)
- Eintracht F. 4 (-4)
- NAPOLI 4 (-5)
- O. Marsiglia 3 (1)
- JUVENTUS 3 (-1)
- A. Bilbao 3 (-5)
- Union SG 3 (-8)
- Bodo Glimt 2 (-3)
- Slavia P. 2 (-6)
- Olympiacos 2 (-7)
- Villarreal 1 (-4)
- Copenaghen 1 (-8)
- Kairat 1 (-9)
- Benfica 0 (-6)
- Ajax 0 (-13)