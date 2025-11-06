Champions League: Osimhen vola, Mourinho piange, la classifica completa, la posizione delle italiane

Il nigeriano ex Napoli mette le ali al Galatasaray con la sua tripletta. Lo Special One sempre più nei guai, la classifica sorride all'Inter di Chivu, male Conte e Spalletti

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Con le partite del mercoledì è calato il sipario sul quarto turno della fase campionato di Champions League. Un Osimhen sempre più devastante lancia il Galatasaray, mentre Mourinho cade ancora ed è fermo a zero col suo Benfica. La classifica completa e la posizione delle italiane: se Inter e Atalanta sorridono, per Napoli e Juventus anche la qualificazione ai playoff si è complicata.

Champions League, Osimhen senza freni

Il Napoli non segna, il suo passato recente lo fa eccome. Osimhen si sta confermando l’autentico trascinatore del Galatasaray che ha travolto 3-0 l’Ajax ad Amsterdam.

Per il nigeriano una serata magica: tre gol e vetta della classifica marcatori con 6 sigilli, uno in più di Haaland e Kane. Grazie a questa vittoria il club di Istanbul sale a quota 9 punti in compagnia di Psg, Newclaste, Real Madrid e Liverpool.

Mourinho a picco, Donnarumma ok

Il Benfica di José Mourinho cade in casa contro il Bayer Leverkusen, che sbanca Lisbona con la rete messa a segno dell’Sampdoria e Roma Schick. Tempi duri per lo Special One, ultimo a zero punti insieme all’Ajax e a un passo all’eliminazione. Bene il Manchester City di Gigio Donnarumma, che ne rifila quattro al Borussia Dortmund.

Haaland timbra il cartellino, ma la scena è tutta di Foden, autore di una doppietta. Pirotecnico 3-3 tra Bruges e Barcellona, che conferma i suoi limiti difensivi e ora si ritrova fuori dalla zona che porta direttamente agli ottavi. Rischia grosso anche il Chelsea campione del mondo di Enzo Maresca: 2-2 col Qarabag in Azerbaigian.

La classifica e la situazione delle italiane

L’Inter sulla stessa lunghezza d’onda della precedente edizione. Da Inzaghi a Chivu cambia poco, almeno nella League Phase: contro il Kairat quarto successo, pur non senza fatica.

Nerazzurri a punteggio pieno con Bayern Monaco e Arsenal. L’Atalanta avanza col blitz a Marsiglia: i 7 punti della Dea lasciano ben sperare. I pareggi di Napoli e Juventus complicano il loro euro-cammino: Conte e Spalletti non possono più sbagliare se intendono raggiungere i playoff.

Champions League, la classifica aggiornata dopo 4 turni: