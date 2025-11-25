Champions League, le partite di oggi: dove vedere Chelsea-Barcellona e Ajax-Benfica

Tutte le sfide, gli orari e dove vedere in tv e streaming la quinta giornata del girone unico di Champions, in campo le italiane e tanti big match

La Champions League entra nel vivo con una settimana decisiva per la corsa alla qualificazione nel nuovo girone unico. Tra big match, sfide da dentro o fuori e incroci ad alta tensione, il calendario di martedì 25 e mercoledì 26 novembre promette spettacolo puro. Dai campi del Nord Europa ai palcoscenici più iconici del calcio continentale, le squadre italiane e le grandi d’Europa si giocano punti fondamentali in diretta su Sky, NOW, Amazon Prime Video e in chiaro su TV8. Ecco dove seguire tutte le partite e il programma completo delle due giornate.

Dove vedere le sfide in diretta tv e streaming

Tutta la Champions League sarà visibile sui canali Sky Sport, con possibilità di seguire le partite anche in streaming su Sky Go e NOW per gli abbonati. Amazon Prime Video trasmetterà invece la migliore gara delle italiane del mercoledì durante la fase a girone unico, oltre a una partita per turno nella fase a eliminazione diretta.

Inoltre, ci sarà spazio anche per il calcio in chiaro: su TV8 andrà in onda il miglior match delle squadre straniere in programma in ogni turno, questa settimana sarà Arsenal-Bayern Monaco. Infine, Sky ha offerto un incontro in differita su Cielo, riproponendo una delle partite del pomeriggio di martedì (ore 18:45) alle 21:30: questa settimana tocca ad Ajax-Benfica.

Champions League, le partite di oggi martedì 25 novembre

Nel prossimo turno di Champions League, valido per la quinta giornata della fase a girone unico, il programma propone un mercoledì ricchissimo di sfide cruciali: si parte alle 18.45 con Ajax-Benfica e Galatasaray-Union SG, due incroci fondamentali per la corsa alla qualificazione. In serata, alle 21.00, arriva una raffica di grandi match: la Juventus, quasi obbligata a vincere, è attesa sul difficile campo del Bodo/Glimt, mentre il Napoli, nelle stesse condizioni dei bianconeri, ospita il Qarabag in una gara da non fallire.

Riflettori puntati anche su Chelsea-Barcellona, una delle sfide più attese del turno, e su Manchester City-Bayer Leverkusen, confronto ad alta intensità. Completano il quadro Marsiglia-Newcastle, Borussia Dortmund-Villarreal e Slavia Praga-Athletic, per una notte europea densa di emozioni e decisiva per gli equilibri del girone unico.

Ajax-Benfica ore 18.45 SKY SPORT, SKY GO, NOW Galatasaray-Unions SG ore 18.45 SKY SPORT, SKY GO, NOW Bodo/Glimt-Juventus ore 21.00 SKY SPORT, SKY GO, NOW Napoli-Qarabag ore 21.00 SKY SPORT, SKY GO, NOW Chelsea-Barcellona ore 21.00 SKY SPORT, SKY GO, NOW Manchester City-Bayer Leverkusen ore 21.00 SKY SPORT, SKY GO, NOW Marsiglia-Newcastle ore 21.00 SKY SPORT, SKY GO, NOW Borussia Dortmund-Villarreal ore 21.00 SKY SPORT, SKY GO, NOW Slavia Praga-Athletic ore 21.00 SKY SPORT, SKY GO, NOW

Champions League, le partite di mercoledì 26 novembre

La quinta giornata della fase a girone unico di Champions League propone un’altra serata ad alta intensità: alle 18.45 si parte con Copenhagen-Kairat, sfida che può pesare nella corsa alla qualificazione, e con Pafos-Monaco, gara sulla carta senza molte pretese. In prima serata, alle 21.00, riflettori puntati su Atletico Madrid-Inter, uno dei big match più attesi del turno, mentre l’Atalanta è ospite dell’Eintracht Francoforte in un confronto diretto dal profumo europeo. Grande spettacolo anche con Arsenal-Bayern, incrocio storico e ad altissima intensità, e con PSG-Tottenham, altra sfida di cartello. Completano il programma Liverpool-PSV, Olympiacos-Real Madrid e Sporting-Bruges, per una notte ricca di incroci decisivi e di emozioni europee.

Copenhagen-Kairat ore 18.45 SKY SPORT, SKY GO, NOW Pafos-Monaco ore 18.45 SKY SPORT, SKY GO, NOW Atletico Madrid-Inter ore 21.00 AMAZON PRIME VIDEO Eintracht Francoforte-Atalanta ore 21.00 SKY SPORT, SKY GO, NOW Arsenal-Bayern Monaco ore 21.00 SKY SPORT, SKY GO, NOW, TV8 Psg-Tottenham ore 21.00 SKY SPORT, SKY GO, NOW Liverpool-Psv ore 21.00 SKY SPORT, SKY GO, NOW Olympiacos-Real Madrid ore 21.00 SKY SPORT, SKY GO, NOW Sporting-Bruges ore 21.00 SKY SPORT, SKY GO, NOW

