Champions League, Perugia implacabile: Giannelli è una macchina da trofei. L’Italia “pigliatutto” in Europa

La Sir Safety si conferma campione d’Europa per il secondo anno consecutivo contro i polacchi dello Zawiercie: capitan Giannelli e compagni firmano il triplette dopo il Mondiale per club e lo scudetto

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La Sir Safety Perugia firma il suo triplete. All’Inalpi Arena di Torino la squadra di capitan Giannelli domina il match contro i polacchi dello Zawiercie per 3-0 (29-27, 25-18, 25-15) in un match che è rimasto davvero in bilico soltanto nel primo parziale. Una stagione perfetta quella della formazione umbra che ha già conquistato sia il Mondiale per club che lo scudetto. L’accoppiata composta dal tecnico Angelo Lorenzetti e da Simone Giannelli si dimostra una macchina da trofeo. Per il tecnico quella di oggi era la sua decima finale in carriera con altrettanti titoli conquistati.

L’addio di Massimo Colaci

E’ stata una serata più che speciale anche per Massimo Colaci, il libero azzurro ha chiuso proprio con la vittoria in Champions League una lunghissima carriera durata vent’anni che lo ha visto sempre protagonista sia con la maglia di club che con quella della nazionale (medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio con gli azzurri). Nel terzo set con il risultato praticamente già deciso, Lorenzetti ha deciso di concedergli un momento particolare con la sostituzione e poi affidandogli il ruolo di allenatore per l’ultima parte del match.

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Italia “pigliatutto” in Europa

E’ stata una stagione praticamente perfetta per l’Italia in ambito europeo. L’Allianz Milano ha infatti conquistato la Challenge Cup 2026 battendo nettamente i belgi del Lindemans Aalst al termine di una doppia finale dominata. Prima del tris firmato da Perugia nella competizione più importante era arrivato anche il successo di Piacenza che si era andata a prendere la CEV Cup conquistando la doppia finale contro i tedeschi del Lunenberg.

Lo sguardo puntato sugli Europei

La finale di Perugia chiude ufficialmente la stagione per club, ma dopo qualche giorno di riposo si torna di nuovo in campo visto che comincia la marcia di avvicinamento verso gli Europei. Il ct della nazionale maschile ha già cominciato il suo percorso con il ct Fefè De Giorgi che ha diramato le convocazioni per il primo collegiale in attesa di chiamare all’appello anche i giocatori di Perugia. Dopo aver conquistato il Mondiale lo scorso anno, per Giannelli di fatto non c’è possibilità di riposo visto che tornerà in campo nelle vesti di capitano per provare a prendersi l’ennesimo titolo di una carriera incredibile. A seguire il match proprio Fefè De Giorgi: “Oltre agli Internazionali, anche la pallavolo ha aggiunto il suo. Perugia ha meritato, siamo sempre contenti quando vince una squadra italiana, ancora di più quando lo fa nel nostro paese. Simone ha guidato la squadra anche in momenti di nervosismo che si creavano con gli arbitri ma anche Russo ha fatto molto bene”.