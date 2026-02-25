Real Madrid, Vinicius segna e balla ma che paura per Asencio. Sofferenza PSG, Luis Enrique rischia grosso col Monaco

I playoff della Champions League vanno in archivio: Real e PSG si qualificano per gli ottavi di finale. Gli spagnoli incrociano una tra Sporting e Manchester, sfida da urlo per il PSG: Barcellona o Chelsea.

Tutto come da pronostico ma non per questo è mancato il brivido nei playoff della Champions League. Il Real Madrid si complica la vita ma riesce a battere il Benfica di Josè Mourinho (squalificato nell’occasione), il PSG è costretto a soffrire fino all’ultimo minuto per avere la meglio del Monaco nel derby francese.

Vinicius segna e balla, Mou nascosto in tribuna

Il Real Madrid non brilla ma porta a casa la vittoria e soprattutto la qualificazione al turno successivo. La squadra di Arbeloa prova a fare subito la partita ma a sorpresa a passare in vantaggio è il Benfica che al 14’ trova il gol con Rafa Silva. Momento di preoccupazione per il Bernabeu che però dura soltanto due minuti visto che arriva immediata la replica di Tchouameni. Partita che potrebbe andare in archivio qualche minuto più tardi ma la rete di Arda Guler viene annullata per un fuorigioco di pochi centimetri. I Blancos controllano il match e a 10’ dalla fine arriva anche la rete del raddoppio con Vinicius, che festeggia con il consueto balletto alla bandierina. Nella pancia dello stadio, braccato dai giornalisti c’è anche Mourinho che però rimane ben nascosto. Ora per il Real c’è la possibilità di una nuova sfida lusitana, stavolta con lo Sporting, o l’ipotesi decisamente peggiore di incrociare il Manchester City.

Real Madrid-Benfica: tutte le emozioni del match

Attimi di spavento per Asencio

Il primo brivido per il Real Madrid è in seguito al gol del vantaggio del Benfica, il secondo quello ben più serio e grave arriva al minuto 70 quando c’è uno scontro fortuito tra Raul Asencio ed Eduardo Camavinga. Ad avere la peggio è il centrale difensivo della formazione di casa che sbatte molto forte a terra con la parte alta del corpo. I medici fanno immediatamente il loro ingresso in campo, il giocatore del Real è a terra e sembra far fatica a muovere. Anche negli sguardi dei giocatori delle due squadre c’è preoccupazione per quello che sta succedendo. L’intervento dei sanitari è immediato ma anche molto attento. La scelta è quello di applicare un’immobilizzazione cervicale, il gioco si ferma per circa 4 minuti prima che il giocatore venga portato fuori in barella e con un vistoso collare al collo.

Il PSG rischia grosso contro il Monaco

Il PSG se la cava ma con grande preoccupazione dopo 90 minuti molto complicati contro il Monaco. E’ la formazione ospite a passare in vantaggio al 45’ con la rete di Akliouche che rimette la situazione in parità rispetto alla gara d’andata. La gara cambia completamente volto nella ripresa quando arriva l’espulsione per doppia ammonizione di Coulibaly. Il PSG approfitta subito della superiorità numerica per trovare il pareggio con Marquinhos e poi sei minuti dopo trova anche il vantaggio con Kvaratskhelia che sembra chiudere i conti. Sembra…perché nel finale la gara si riaccende d’improvviso prisma con la rete del pareggio di Teze al 91’ e poi con la clamorosa occasione all’ultimo istante con Wout Fares che di testa cicca il pallone e manca la chance per mandare il match ai supplementari. Ora per la squadra di Luis Enrique ci sarà una supersfida con una tra Barcellona o Chelsea.

