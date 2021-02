Champions League, Porto-Juventus: probabili formazioni

La Juventus è la prima squadra italiana a scendere in campo per la fase ad eliminazione diretta della Champions League, edizione 2020/21. I bianconeri saranno oggi di scena sul campo del Porto per l’andata degli ottavi di finale.

Tanti problemi per Pirlo che ha diverse assenze pesanti, tra cui quelle di Cuadrado e Bonucci. Come sempre, in attacco, ci si affida al talento di Cristiano Ronaldo. Conceiçao, tecnico del Porto, punterà sul collaudato 4-4-2 con Marega e Taremi terminali offensivi.

PROBABILI FORMAZIONI:

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Sarr; Corona, Oliveira, Uribe, Diaz; Marega, Taremi. All. Conceiçao

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Chiellini, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo



OMNISPORT | 17-02-2021 07:46