Champions League, le partite di oggi: dove vedere Real Madrid-Marsiglia e Tottenham-Villarreal, orari e programma

Quattro italiane ai nastri di partenza e sfide di lusso già alla prima giornata. Il programma completo della prima giornata di Phase League

Torna a risplendere la magia della Champions League. Si apre una settimana di fuoco per il grande calcio europeo, con in campo le big del continente e quattro italiane pronte a giocarsi le proprie carte: Napoli, Inter, Juventus e Atalanta. La competizione riparte con la League Phase, confermando il format rivoluzionario introdotto lo scorso anno: un girone unico da 36 squadre, otto giornate da dentro o fuori e una classifica che determinerà il futuro di ciascuna formazione.

Le regole restano chiare: le prime otto in graduatoria staccheranno subito il pass per gli ottavi di finale, mentre le squadre dalla nona alla ventiquattresima posizione dovranno passare dai playoff, un turno di spareggio che metterà in palio gli ultimi otto posti per la fase a eliminazione diretta. Di seguito il programma completo della prima giornata.

Dove vedere le sfide in diretta tv e streaming

Tutta la Champions League sarà visibile sui canali Sky Sport, con possibilità di seguire le partite anche in streaming su Sky Go e NOW per gli abbonati. Amazon Prime Video trasmetterà invece la migliore gara delle italiane del mercoledì durante la fase a girone unico, oltre a una partita per turno nella fase a eliminazione diretta. Infine, ci sarà spazio anche per il calcio in chiaro: su TV8 andrà in onda il miglior match delle squadre straniere in programma in ogni turno.

Champions League, il programma di oggi

Athletic Bilbao-Arsenal ore 18:45 Sky Sport 1, Sky Calcio 3 PSV-Royale Union SG ore 18:45 Sky Sport Calcio, Sky Sport Calcio 4 Benfica-Qarabag ore 21 Sky Calcio 5 Juventus-Dortmund ore 21 Sky Sport 1, Sky Calcio 2 e Sky Sport 4K Real Madrid-Marsiglia ore 21 Sky Sport Calcio, Sky Calcio 3 Tottenham-Villareal ore 21 Sky Sport Max

Ad aprire la giornata saranno i due match delle 18:45: al San Mames l’Athletic Bilbao ospita l’Arsenal, mentre al Philips Stadion il PSV se la vedrà con il Royale Union SG. Alle 21 spazio al resto del programma. Riflettori puntati sulla Juventus, che debutta a Torino contro l’ostico Borussia Dortmund. Entrambe hanno conquistato il pass per la Champions con un quarto posto in campionato e arrivano con grande ambizione. I bianconeri di Tudor si presentano dopo tre vittorie su tre in Serie A, compreso il pirotecnico 4-3 nel derby d’Italia con l’Inter.

Riflettori puntati anche sul Bernabeu, dove il Real Madrid di Xabi Alonso affronta il Marsiglia. I Blancos vogliono riprendere la corsa verso la finale, dopo lo stop ai quarti lo scorso anno con l’Arsenal, mentre i francesi tornano nella massima competizione dopo due stagioni di assenza. Da non perdere anche Tottenham-Villarreal e Benfica-Qarabag.

Champions League, il programma di mercoledì 17 settembre

Olympiakos-Pafos ore 18:45 Sky Sport Calcio, Sky Calcio 3 Slavia Praga-Bodo/Glimt ore 18:45 Sky Sport Arena, Sky Calcio 4 Ajax-Inter ore 21 Amazon Prime Video Bayern-Chelsea ore 21 Sky Sport Max, Sky Calcio 4 Liverpool-Atletico Madrid ore 21 TV8, Sky Sport Calcio, Sky Calcio 3 PSG-Atalanta ore 21 Sky Sport 1, Sky Calcio 2

Si parte con i primi due incroci di giornata: Olympiakos-Pafos e Slavia Praga-Bodo/Glimt. Alle 21 fari puntati sulle italiane: l’Inter fa visita all’Ajax alla Johan Cruijff Arena, mentre l’Atalanta affronta subito la montagna più alta, sfidando al Parco dei Principi i campioni d’Europa in carica del PSG.

Per i nerazzurri di Chivu, reduci da un avvio di stagione complicato, l’esordio in Champions diventa subito occasione per invertire la rotta. Diverso il discorso per la Dea: la squadra di Juric arriva con fiducia, forte del 4-1 rifilato al Lecce dopo due pareggi consecutivi contro Parma e Pisa. Non meno affascinanti le altre super sfide in programma: Bayern-Chelsea e Liverpool-Atletico Madrid, due sfide che promettono spettacolo e intensità.

Champions League, le gare di giovedì 18 settembre

Club Brugge-Monaco ore 18:45 Sky Sport Arena, Sky Calcio 4 FC Copenhagen-Leverkusen ore 18:45 Sky Sport Calcio, Sky Calcio 3 Francoforte-Galatasaray ore 21 Sky Calcio 4 Manchester City-Napoli ore 21 Sky Sport 1, Sky Sport 4K, Sky Calcio 2 Newcastle-Barcellona ore 21 Sky Sport Calcio, Sky Calcio 3 Sporting-Kairat Almaty ore 21 Sky Calcio 5

La serata si apre con Club Brugge-Monaco e FC Copenhagen-Leverkusen. Alle 21 il big match di Manchester: il City di Guardiola ospita il Napoli. Gli inglesi, autentica corazzata e tra i favoriti alla vittoria finale, hanno impreziosito il mercato con l’arrivo di Gianluigi Donnarumma. Dopo la delusione dei playoff dello scorso anno contro il Real Madrid, i Citizens vogliono subito tornare protagonisti.

Gli azzurri, al rientro in Champions dopo un anno di assenza, si presentano con ambizioni rinnovate e una campagna acquisti di livello. Contemporaneamente in campo anche Francoforte-Galatasaray e Sporting-Kairat Almaty, mentre il Barcellona inaugura la sua avventura europea sfidando il Newcastle.