Champions League: Prime in esclusiva avrà 3 volte l’Inter, 3 volte la Juve e 1 il Napoli, ecco quali partite, si parte con l'Ajax

Definite le sfide del mercoledì che andranno in onda in diretta solo sulla piattaforma di Amazon, la gara dell'8a giornata dipenderà dalla classifica

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Sono state ufficializzate sette delle otto partite delle italiane in Champions che saranno trasmesse in diretta esclusiva sulla piattaforma di Amazon Prime. L’ultima verrà scelta in base alla situazione in classifica delle squadre. Ecco nel dettaglio le sfide che saranno disponibili in esclusiva per gli abbonati Prime Video.

Le sette partite in esclusiva su Prime

Si parte mercoledì 17 settembre (in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00) con l’Inter di che affronterà in trasferta l’Ajax. Si prosegue poi mercoledì 1° ottobre con Villareal-Juventus (in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00). La terza giornata si giocherà mercoledì 22 ottobre (in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00) e vedrà nuovamente protagonista il club bianconero che torna in Spagna per un confronto di altissimo livello al Santiago Bernabeu contro i 14 volte campioni d’Europa del Real Madrid.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mercoledì 5 novembre, invece, l’Inter sfiderà in casa i kazaki del Kairat Almaty, vera sorpresa del girone, che per la prima volta calcheranno il prestigioso prato di San Siro. La diretta della partita in esclusiva su Prime Video è in programma dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle ore 21:00.

Nella quinta giornata, in programma mercoledì 26 novembre (in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00), l’Inter volerà al Metropolitano per affrontare l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Toccherà anche agli azzurri di Conte: mercoledì 10 dicembre (in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00) sarà la volta di Benfica-Napoli. E nel nuovo anno, mercoledì 21 gennaio (in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00), andrà in scena Juventus-Benfica, una sfida che promette spettacolo all’Allianz Stadium.

La squadra di Prime

Anche per la stagione 2025/26, Ad accompagnare gli appassionati per il resto della stagione di Champions League ci sarà la squadra di Prime Video con i presentatori Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo e Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani collegati da bordo campo; la telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini con Massimo Ambrosini al commento tecnico; e tra gli altri esperti ed opinionisti scenderanno in campo anche Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Fernando Llorente, Cristiana Girelli, Federico Balzaretti e Gianpaolo Calvarese.

Amazon Prime mette a disposizione un periodo d’uso gratuito per testare i servizi riservati ai clienti iscritti Prime. Per usufruire dei servizi Prime Video è sufficiente andare sulla piattaforma, da desktop o da smartphone e tablet. Per accedere ai servizi serve avere un indirizzo mail valido, una carta di credito (che Amazon userà solo per verificarne la validità) e seguire le indicazioni. Al termine del periodo di prova, se non si intende proseguire con i servizi Prime, occorre procedere con la disiscrizione, diversamente si procederà al pagamento (4,99€/mese o 49,99€/annui)

Il calendario completo delle italiane

Questo il calendario Champions di Prime

Mercoledì 17 settembre – Ajax vs Inter

Mercoledì 1 ottobre – Villarreal vs Juventus

Mercoledì 22 ottobre – Real Madrid vs Juventus

Mercoledì 5 novembre – Inter vs Kairat Almaty

Mercoledì 26 novembre – Atletico Madrid vs Inter

Mercoledì 10 dicembre – Benfica vs Napoli

Mercoledì 21 gennaio – Juventus vs Benfica