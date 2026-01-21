Champions League: Psg e City crollano e rischiano grosso, il Real Madrid ne fa sei, la classifica aggiornata

Serata di Champions League piena di sorprese e colpi di scena. Il PSG esce sconfitto allo scadere contro lo Sporting Lisbona e mette a rischio la propria posizione. Il Manchester City subisce una clamorosa sconfitta in Norvegia contro il Bodø/Glimt. Il Real Madrid, invece, vince con un punteggio largo al cospetto del Monaco e risale in classifica.
- Real Madrid travolge il Monaco
- PSG: ko al 91’ e posizione a rischio
- Manchester City ko e classifica in equilibrio
- Altri risultati e classifica aggiornata
Real Madrid travolge il Monaco
Il Real Madrid mette in scena una prestazione dominante contro il Monaco, vincendo 6-1. La squadra spagnola segna con una doppietta di Mbappé e poi dilaga con le marcature di Mastantuono, Kehrer (autogol), Vinicius Jr e Bellingham. Questo largo successo permette ai Blancos di consolidare una posizione alta in classifica. La prestazione, oltre a regalare tre punti, dà fiducia in vista dell’ultima giornata della League Phase. Con i 15 punti ottenuti finora, il Real si trova in una situazione ideale, al secondo posto alle spalle soltanto dell’implacabile Arsenal.
PSG: ko al 91’ e posizione a rischio
Il PSG subisce una battuta d’arresto sorprendente in trasferta contro lo Sporting Lisbona. Il gol decisivo arriva solo al 91’ con firma di Luis Suarez (doppietta), condannando i francesi alla sconfitta dopo il momentaneo pari segnato da Kvaratskhelia. Questo risultato complica la corsa dei campioni in carica verso la qualificazione diretta agli ottavi. Con 13 punti in classifica, i rossoblù dovranno fare attenzione all’ultimo match del Parco dei Principi contro il Newcastle. Serve vincere, per scongiurare la possibilità dei playoff.
Manchester City ko e classifica in equilibrio
Il Manchester City incappa in una clamorosa sconfitta per 3-1 contro il Bodø/Glimt. La squadra inglese, grande favorita, nonostante la qualità della rosa subisce un netto scarto. Questo risultato mette a rischio la qualificazione diretta per la squadra di Guardiola. Ora il City si ritrova con 13 punti e deve guardarsi alle spalle nella lotta per la top 8. La penultima giornata ha ridotto le certezze per molti club blasonati.
Altri risultati e classifica aggiornata
Oltre alle tre gare principali, il Tottenham ha battuto il Borussia Dortmund 2-0, consolidando la sua posizione tra le prime otto della League Phase. L’Olympiacos ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Bayer Leverkusen, mentre l’Ajax ha superato il Villarreal 2-1 in trasferta, mostrando il grande equilibrio della competizione.
Questi risultati incidono notevolmente sulla classifica: al momento Arsenal guida con 21 punti, seguito da Real Madrid e Bayern Monaco con 15 ciascuno. Dietro di loro, squadre come Tottenham (14), PSG, Sporting Lisbona e Manchester City (tutte a 13) sono ampiamente coinvolte nella lotta per le prime otto posizioni.Più in basso si trovano club come Atalanta (13), Inter (12) e altri in piena bagarre per non retrocedere nella graduatoria complessiva della League Phase.