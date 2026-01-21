Virgilio Sport
Champions League: Psg e City crollano e rischiano grosso, il Real Madrid ne fa sei, la classifica aggiornata

Risultati clamorosi con le cadute di PSG e Manchester City. Il Real Madrid domina il Monaco e risale posizioni nella corsa alla qualificazione.

Pubblicato:

Alessio Raicaldo

Alessio Raicaldo

Sport Specialist

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Serata di Champions League piena di sorprese e colpi di scena. Il PSG esce sconfitto allo scadere contro lo Sporting Lisbona e mette a rischio la propria posizione. Il Manchester City subisce una clamorosa sconfitta in Norvegia contro il Bodø/Glimt. Il Real Madrid, invece, vince con un punteggio largo al cospetto del Monaco e risale in classifica.

Real Madrid travolge il Monaco

Il Real Madrid mette in scena una prestazione dominante contro il Monaco, vincendo 6-1. La squadra spagnola segna con una doppietta di Mbappé e poi dilaga con le marcature di Mastantuono, Kehrer (autogol), Vinicius Jr e Bellingham. Questo largo successo permette ai Blancos di consolidare una posizione alta in classifica. La prestazione, oltre a regalare tre punti, dà fiducia in vista dell’ultima giornata della League Phase. Con i 15 punti ottenuti finora, il Real si trova in una situazione ideale, al secondo posto alle spalle soltanto dell’implacabile Arsenal.

PSG: ko al 91’ e posizione a rischio

Il PSG subisce una battuta d’arresto sorprendente in trasferta contro lo Sporting Lisbona. Il gol decisivo arriva solo al 91’ con firma di Luis Suarez (doppietta), condannando i francesi alla sconfitta dopo il momentaneo pari segnato da Kvaratskhelia. Questo risultato complica la corsa dei campioni in carica verso la qualificazione diretta agli ottavi. Con 13 punti in classifica, i rossoblù dovranno fare attenzione all’ultimo match del Parco dei Principi contro il Newcastle. Serve vincere, per scongiurare la possibilità dei playoff.

Manchester City ko e classifica in equilibrio

Il Manchester City incappa in una clamorosa sconfitta per 3-1 contro il Bodø/Glimt. La squadra inglese, grande favorita, nonostante la qualità della rosa subisce un netto scarto. Questo risultato mette a rischio la qualificazione diretta per la squadra di Guardiola. Ora il City si ritrova con 13 punti e deve guardarsi alle spalle nella lotta per la top 8. La penultima giornata ha ridotto le certezze per molti club blasonati.

Altri risultati e classifica aggiornata

Oltre alle tre gare principali, il Tottenham ha battuto il Borussia Dortmund 2-0, consolidando la sua posizione tra le prime otto della League Phase. L’Olympiacos ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Bayer Leverkusen, mentre l’Ajax ha superato il Villarreal 2-1 in trasferta, mostrando il grande equilibrio della competizione.

Questi risultati incidono notevolmente sulla classifica: al momento Arsenal guida con 21 punti, seguito da Real Madrid e Bayern Monaco con 15 ciascuno. Dietro di loro, squadre come Tottenham (14), PSG, Sporting Lisbona e Manchester City (tutte a 13) sono ampiamente coinvolte nella lotta per le prime otto posizioni.Più in basso si trovano club come Atalanta (13), Inter (12) e altri in piena bagarre per non retrocedere nella graduatoria complessiva della League Phase.

puntiGVNPGFGS
1 Arsenal 21 7 7 0 0 20 2
2 Real Madrid 15 7 5 0 2 19 8
3 Bayern 15 6 5 0 1 18 7
4 Tottenham 14 7 4 2 1 15 7
5 PSG 13 7 4 1 2 20 10
6 S. Lisbona 13 7 4 1 2 14 9
7 Manchester City 13 7 4 1 2 13 9
8 Atalanta 13 6 4 1 1 8 6
9 Inter 7 4 0 3 13 7
10 Atletico Madrid 12 6 4 0 2 15 12
11 Liverpool 12 6 4 0 2 11 8
12 Borussia D. 11 7 3 2 2 19 15
13 Newcastle 10 6 3 1 2 13 6
14 Chelsea 10 6 3 1 2 13 8
15 Barcellona 10 6 3 1 2 14 11
16 Marsiglia 9 6 3 0 3 11 8
17 Juventus 6 2 3 1 12 10
18 Galatasaray 9 6 3 0 3 8 8
19 Bayer Leverk. 9 7 2 3 2 10 14
20 Monaco 9 7 2 3 2 8 14
21 PSV 8 6 2 2 2 15 11
22 Olympiakos 8 7 2 2 3 8 13
23 Napoli 8 7 2 2 3 7 12
24 Copenaghen 8 7 2 2 3 11 17
25 FK Qarabag 7 6 2 1 3 10 13
26 Bruges 7 7 2 1 4 12 17
27 Bodo 6 7 1 3 3 12 14
28 Benfica 6 6 2 0 4 6 8
29 Pafos 6 6 1 3 2 4 9
30 Union S.Gilloise 6 6 2 0 4 7 15
31 Ajax 6 7 2 0 5 7 19
32 A. Bilbao 5 6 1 2 3 4 9
33 Eintracht F. 4 6 1 1 4 8 16
34 S. Praga 3 6 0 3 3 2 11
35 Villarreal 1 7 0 1 6 5 15
36 Kairat Almaty 1 7 0 1 6 5 19

