Champions League: Psg e City crollano e rischiano grosso, il Real Madrid ne fa sei, la classifica aggiornata

Risultati clamorosi con le cadute di PSG e Manchester City. Il Real Madrid domina il Monaco e risale posizioni nella corsa alla qualificazione.

Serata di Champions League piena di sorprese e colpi di scena. Il PSG esce sconfitto allo scadere contro lo Sporting Lisbona e mette a rischio la propria posizione. Il Manchester City subisce una clamorosa sconfitta in Norvegia contro il Bodø/Glimt. Il Real Madrid, invece, vince con un punteggio largo al cospetto del Monaco e risale in classifica.

Real Madrid travolge il Monaco

Il Real Madrid mette in scena una prestazione dominante contro il Monaco, vincendo 6-1. La squadra spagnola segna con una doppietta di Mbappé e poi dilaga con le marcature di Mastantuono, Kehrer (autogol), Vinicius Jr e Bellingham. Questo largo successo permette ai Blancos di consolidare una posizione alta in classifica. La prestazione, oltre a regalare tre punti, dà fiducia in vista dell’ultima giornata della League Phase. Con i 15 punti ottenuti finora, il Real si trova in una situazione ideale, al secondo posto alle spalle soltanto dell’implacabile Arsenal.

PSG: ko al 91’ e posizione a rischio

Il PSG subisce una battuta d’arresto sorprendente in trasferta contro lo Sporting Lisbona. Il gol decisivo arriva solo al 91’ con firma di Luis Suarez (doppietta), condannando i francesi alla sconfitta dopo il momentaneo pari segnato da Kvaratskhelia. Questo risultato complica la corsa dei campioni in carica verso la qualificazione diretta agli ottavi. Con 13 punti in classifica, i rossoblù dovranno fare attenzione all’ultimo match del Parco dei Principi contro il Newcastle. Serve vincere, per scongiurare la possibilità dei playoff.

Manchester City ko e classifica in equilibrio

Il Manchester City incappa in una clamorosa sconfitta per 3-1 contro il Bodø/Glimt. La squadra inglese, grande favorita, nonostante la qualità della rosa subisce un netto scarto. Questo risultato mette a rischio la qualificazione diretta per la squadra di Guardiola. Ora il City si ritrova con 13 punti e deve guardarsi alle spalle nella lotta per la top 8. La penultima giornata ha ridotto le certezze per molti club blasonati.

Altri risultati e classifica aggiornata

Oltre alle tre gare principali, il Tottenham ha battuto il Borussia Dortmund 2-0, consolidando la sua posizione tra le prime otto della League Phase. L’Olympiacos ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Bayer Leverkusen, mentre l’Ajax ha superato il Villarreal 2-1 in trasferta, mostrando il grande equilibrio della competizione.

Questi risultati incidono notevolmente sulla classifica: al momento Arsenal guida con 21 punti, seguito da Real Madrid e Bayern Monaco con 15 ciascuno. Dietro di loro, squadre come Tottenham (14), PSG, Sporting Lisbona e Manchester City (tutte a 13) sono ampiamente coinvolte nella lotta per le prime otto posizioni.Più in basso si trovano club come Atalanta (13), Inter (12) e altri in piena bagarre per non retrocedere nella graduatoria complessiva della League Phase.

puntiGVNPGFGS

1 Arsenal 21 7 7 0 0 20 2

2 Real Madrid 15 7 5 0 2 19 8

3 Bayern 15 6 5 0 1 18 7

4 Tottenham 14 7 4 2 1 15 7

5 PSG 13 7 4 1 2 20 10

6 S. Lisbona 13 7 4 1 2 14 9

7 Manchester City 13 7 4 1 2 13 9

8 Atalanta 13 6 4 1 1 8 6

9 Inter 7 4 0 3 13 7

10 Atletico Madrid 12 6 4 0 2 15 12

11 Liverpool 12 6 4 0 2 11 8

12 Borussia D. 11 7 3 2 2 19 15

13 Newcastle 10 6 3 1 2 13 6

14 Chelsea 10 6 3 1 2 13 8

15 Barcellona 10 6 3 1 2 14 11

16 Marsiglia 9 6 3 0 3 11 8

17 Juventus 6 2 3 1 12 10

18 Galatasaray 9 6 3 0 3 8 8

19 Bayer Leverk. 9 7 2 3 2 10 14

20 Monaco 9 7 2 3 2 8 14

21 PSV 8 6 2 2 2 15 11

22 Olympiakos 8 7 2 2 3 8 13

23 Napoli 8 7 2 2 3 7 12

24 Copenaghen 8 7 2 2 3 11 17

25 FK Qarabag 7 6 2 1 3 10 13

26 Bruges 7 7 2 1 4 12 17

27 Bodo 6 7 1 3 3 12 14

28 Benfica 6 6 2 0 4 6 8

29 Pafos 6 6 1 3 2 4 9

30 Union S.Gilloise 6 6 2 0 4 7 15

31 Ajax 6 7 2 0 5 7 19

32 A. Bilbao 5 6 1 2 3 4 9

33 Eintracht F. 4 6 1 1 4 8 16

34 S. Praga 3 6 0 3 3 2 11

35 Villarreal 1 7 0 1 6 5 15

36 Kairat Almaty 1 7 0 1 6 5 19