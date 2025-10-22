Champions League, Psv-Napoli, moviola: Lucca perseguitato, due rigori negati e un rosso diretto dubbio

La prova dell’arbitro Daniel Siebert nella gara di Champions League analizzata al microscopio, il fischietto svedese ha ammonito 4 giocatori

Nato a Berlino il 4 maggio 1984 Daniel Siebert – che svolge la professione di insegnante di geografia in una scuola, dopo aver studiato scienze dello sport da ragazzo – è stata la scelta dell’Uefa per Psv-Napoli. Il fischietto tedesco comincia ad arbitrare molto giovane, nel 1998, ma riesce a raggiungere la massima lega nel 2012. Solo tre anni più tardi, nel 2015, diventa un arbitro Fifa. Lo si ricorda anche per una frase di fine 2014, quando la federazione tedesca ne aveva ufficializzato la nomina di internazionale per l’anno successivo. “Non ho mai diretto la partita perfetta”. Da allora, la sua crescita è stata inarrestabile: le tre direzioni agli Europei 2021, la promozione nel gruppo élite degli arbitri Uefa, la chiamata per i Mondiali in Qatar e tante gare internazionali di prestigio (anche gestite malissimo, come Milan-Chelsea). Vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Siebert con il Napoli

Un solo precedente del fischietto tedesco con gli azzurri: nella stagione 2020-2021 diresse Napoli-Granada (2-1) in Europa League. Brutti ricordi invece con le italiane, specialmente con la Juventus.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Seidel e Foltyn con Schlager IV uomo, Dingert al Var e Dankert all’Avar, l’arbitro ha ammonito Gasiorowski, Veeman, Spinazzola, Saibari, espulso Lucca al 76′.

Psv-Napoli, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 5′ cade in area Lucca, a duello con Schouten e Gasiorowski: non c’è nulla per Siebert. Al 18′ annullato a Saibari che devia sotto misura un cross dalla destra. Offside non molto evidente, chiamato senza Var ma confermato alla verifica degli assistenti al monitor. Primo giallo al 27′, è per Gasiorowski che ferma la ripartenza di Lucca. Al 30′ giallo a Veerman, che falcia Anguissa.

Al 38′ contatto tra Schouten e Lucca in area olandese con l’attaccante del Napoli che finisce a terra tra le proteste degli azzurri. L’arbitro però lascia proseguire e sul seguente contropiede il PSV trova il 2-1 in con Saibar. Al 70′ duro intervento di Saibari su De Bruyne, giallo per lui.

Al 76′ Corpo a corpo di Lucca con Obispo, l’arbitro chiama il fallo dell’attaccante che si lamenta indicando la testa per dire che l’ha toccata prima lui. Il direttore di gara, evidentemente, interpreta il gesto come un’offesa nei suoi confronti ed espelle l’ex Udinese. Dopo 4′ di recupero Psv-Napoli finisce 6-2.