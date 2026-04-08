Champions League, Real Madrid-Bayern, moviola: i tedeschi protestano con l’Uefa, Di Bello in vacanza, ingenuità di Tchouameni

La prova dell’arbitro Oliver al Bernabeu nell’andata dei quarti di Champions analizzata ai raggi X, il fischietto inglese ha ammonito 5 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non ha avuto bisogno di prendere decisioni clamorose e nessuno l’ha accusato di avere “un bidone dell’immondizia al posto del cuore”, come gli disse Buffon: l’arbitro Oliver ha passato una serata tutto sommato tranquilla al Santiago Bernabeu per Real-Bayern. Cinque gli ammoniti, pochissimi errori. Mai chiamati in casa Var ed Avar, dove c’era il nostro Marco Di Bello. Vediamo cosa è successo.

Real-Bayern, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Nel pomeriggio il Bayern ha elevato una protesta ufficiale alla Uefa per lamentarsi che il tetto del Bernabeu fosse chiuso. Il Real ha ribattuto sottolineando la necessità di creare un’atmosfera calda, quindi per motivi ambientali suscitando l’irritazione dei tedeschi. In realtà pare cje il meccanismo che aziona l’apertura e la chiusura della copertura non versi nelle migliori condizioni, ma non ci sono sicurezze, si è giocato col tetto chiuso anche in estate e l’effetto serra è stato tremendo. Primo giallo al 36′, è per Tchouameni, per un fallo ingenuo su Olise. Era diffidato e salterà il ritorno. Valido al 41′ il gol di Luis Diaz.

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Pioggia di gialli

La ripresa si apre col raddoppio di Kane, gol buono. Al 70′ ammonito Tah che ferma Mbappè con le cattive. Proprio il francese del Real trova la rete del 2-1 al 74′, gol valido. Al 77′ ammonito che stende Vinicius e protesta. All’82’ giallo a Neuer per perdita di tempo. All’86’ ammonito Musiala per un fallo su Luis Diaz. Dopo 4′ di recupero finisce 2-1 per il Bayern.

Chi è l’arbitro Oliver

Quasi 8 anni dopo il celebre Real-Juventus 1-3 con il rigore fischiato a favore dei blancos al 90′ e segnato da Ronaldo – che spinse Buffon a dire: “Un arbitro così ha un bidone di immondizia al posto del cuore”, Michael Oliver è tornato per la prima volta al Santiago Bernabeu in Champions League per una sorta di finale anticipata: è stato il 28esimo incrocio tra Blancos e bavaresi, e nessun’altra sfida si è ripetuta così tante volte nella storia della Coppa dei Campioni/Champions. Nel frattempo Oliver ha maturato moltissima esperienza: è arrivato addirittura a 421 partite dirette in Premier in carriera.

I precedenti tra le due squadre

Nei 28 precedenti tra le due squadre 13 vittorie degli spagnoli, 11 successi dei tedeschi e 4 pareggi.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Burt e Mainwaring con Madley IV uomo, Gillett al Var e il nostro Marco Di Bello all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Tchouameni, Tah, Luis Diaz, Neuer, Musiala.