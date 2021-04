Champions League, Real Madrid-Chelsea: probabili formazioni

Tutto pronto per l’andata della semifinale di Champions League tra Real Madrid e Chelsea. Primo scontro diretto tra le due squadre. In gioco il pass per la finalissima.

Zidane con diversi assenti. Mancano Sergio Ramos, Mendy, Valverde e Vazquez. In attacco, Vinicius Jr. e Asensio saranno in appoggio al centravanti di riferimento, ovvero Benzema.

Non c’è Kovacic in casa Blues. Tuchel si affiderà al 4-3-3 con il tridente offensivo formato da Mount, Havertz e Werner. In mezzo al campo, ad orchestrare il gioco del Chelsea, l’azzurro Jorginho.

Le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-3-3) probabile formazione: Courtois; Carvajal, Varane, Militão, Nacho; Casemiro, Kroos, Modrić; Vinícius Jr, Benzema, Asensio. All. Zidane.

CHELSEA (3-4-3) probabile formazione: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount, Havertz, Werner. All. Tuchel.

OMNISPORT | 27-04-2021 09:28