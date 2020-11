Champions League: Real Madrid-Inter, probabili formazioni

Real Madrid e Inter in campo alle 21 per la partita valida per la terza giornata di Champions League. Antonio Conte privo di Lukaku si affiderà in attacco a Lautaro e Perisic, con Barella alle loro spalle. Sulle fasce Hakimi e Young, Vidal e Brozovic in mediana.

4-3-3 per i blancos, con il tridente Asensio-Benzema-Hazard. A centrocampo con Casemiro e Kroos c’è Valverde.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Perisic, Lautaro

OMNISPORT | 03-11-2020 12:31