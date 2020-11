Champions League, risultati: Bayern e City avanti tutta

La regina del gruppo B è tedesca. Dopo il pari all’esordio contro l’Inter e la rimonta subita contro il Real Madrid, con 2-2 finale, il Borussia Monchengladbach ha superato in maniera roboante lo Shakhtar in terra ucraina, issandosi al primo posto solitario del gruppo.

Primo tempo da urlo per il team di Rose, che ha regolato lo Shakhtar con sei reti, tre delle quali segnate da Plea. Nella ripresa Stindl ha poi aumentato il divario. Nell’altro anticipo l’Atletico Madrid non è andato oltre il pari contro una Lokomotiv Mosca che ha venduto cara la pelle, decisa ad ottenere un pass per gli ottavi di Champions League.

Il Real Madrid ha avuto la meglio sull’Inter in una gara spettacolare: doppio vantaggio dei Blancos, rimonta dell’Inter, poi la rete decisiva del giovane Rodrygo che mette in grossa difficoltà la formazione di Conte per la seconda parte dei gironi di Champions. Devastata l’Atalanta, fatta a pezzi da un Liverpool capace di espugnare Bergamo con un roboante 5-0.

Il Bayern Monaco Campione d’Europa soffre inizialmente ma supera comunque il Salisburgo con un pazzesco 6-2 avvicinandosi alla fase ad eliminazione diretta. Anche il Manchester City ha già un piede negli ottavi dopo aver superato l’Olympiacos: decide ancora una volte Ferran Torres, protagonista assoluto in questo avvio europeo dei Citizens.

Nel girone dell’Atalanta, infine, l’Ajax ha battuto il Midtjylland, ancora a zero dopo tre turni: con il Liverpool già a quota nove, Atalanta e team olandese si giocheranno l’ultimo posto per approdare agli ottavi.

I risultati di Champions League, terza giornata:

GRUPPO A

LOKOMOTIV MOSCA-ATLETICO MADRID 1-1 [18′ Gimenez (A), 25′ Miranchuk (L)]

SALISBURGO-BAYERN MONACO 2-6 [4′ Berisha (S), 21′ rig. Lewandowski (B), 44′ Kristensen (B), Okugawa (S), 79′ Boateng (B), 83′ Sanè (B), 88′ Lewandowski (B), 92′ Hernandez (B)]

GRUPPO B

SHAKHTAR DONETSK-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH 0-6 [8′ Plea, 17′ aut. Bondar, 26′ Plea, 44′ Bensebaini, 65′ Stindl, 79′ Plea]

REAL MADRID-INTER 3-2 [25′ Benzema (R), 33′ Sergio Ramos (R), 35′ Lautaro Martinez (I), 68′ Perisic (I), 80′ Rodrygo (R)]

GRUPPO C

MANCHESTER CITY-OLYMPIACOS 3-0 [12′ Ferran, 81′ Gabriel Jesus, 90′ Cancelo]

PORTO-MARSIGLIA 3-0 [4′ Marega, 28′ rig. Oliveira, 69′ Diaz]

GRUPPO D

ATALANTA-LIVERPOOL 0-5 [16′ e 33′ Jota, 47′ Salah, 69′ Mané, 54′ Jota]

MIDTJYLLAND-AJAX 1-2 [1′ Antonuy (A), 13′ Tadic (A), 18′ Dreyner (M)]

OMNISPORT | 03-11-2020 23:08