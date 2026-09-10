La prima giornata di Champions League si chiude con le dimissioni a sorpresa del tecnico del Fenerbahce dopo il pari con la Roma. Bayern e Manchester United a valanga, il Lens vince nel recupero a Praga

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Le sorprese in Champions League non mancano mai né in campo né fuori e la giornata finale del primo turno ne è la dimostrazione. Dopo il pareggio con la Roma, arrivano le dimissioni a sorprese del tecnico del Fenerbahce che lascia tutti di stucco in sala stampa. Cominciano subito alla grande Bayern Monaco e Manchester United, mentre il Lens passa sul campo dello Slavia Praga solo nel recupero.

Manchester a valanga sul Sabah

La favola del Sabah subisce un brusco risveglio contro il Manchester United. Per gli azeri già aver raggiunto la fase con il maxi girone e forse sperare anche di fare risultato sul campo di una big come i Red Devils, era un po’ troppo. E infatti è andata così con la squadra di Carrick che ha preso il controllo delle operazioni sin dai primi minuti per poi sbloccare il match al 27’ con Cunha. Prima della fine del primo tempo arriva anche il raddoppio con Bruno Fernandes. Nella ripresa la reazione del Sabah non c’è, anzi arrivano altri due gol della squadra di casa prima con il contropiede vincente di Sesko poi con la rete un po’ rocambolesca di Lisandro Martinez.

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Il Bayern fatica poi dilaga contro il Bodo

I norvegesi del Bodo sono stati la grande rivelazione della scorsa stagione in Champions League. Quest’anno il cammino europeo comincia con una batosta. Il Bayern Monaco fa fatica nel primo tempo, nella ripresa il tecnico dei norvegesi è costretto a sostituire il portiere Haikin (autore di grandi interventi nei primi 45 minuti), al suo posto entra Faye. E l’estremo difensore vive una serata da incubo, nella ripresa la formazione di Kompany cambia marcia, trova subito il vantaggio con Musiala e poi continua a costruire occasioni trovando i gol con il solito Kane, poi con Davies e infine due volte con Olise.

Il Lens ribalta lo Slavia Praga: due gol nel recupero

La partita più equilibrata della serata è senza dubbio quella tra Slavia Praga e Lens. Dopo un primo tempo senza gol, il match sembra cambiare a inizio della ripresa quando la squadra di casa rimane in 10 uomini per l’espulsione di Konecny. Ci si aspetta una reazione immediata da parte del Lens ma a sbloccare il match sono i padroni di casa con Sturm. La formazione francese trova il pareggio al 73’ con Sima. I transalpini continuano a spingere ma è di nuovo lo Slavia e ancora con Sturm a trovare il vantaggio all’88’. Sembra tutto pronto per la festa dei cechi ma il Lens non molla la presa, prima pareggia con Thauvin e poi arriva la rete della vittoria con Aguilar.

La Roma “dimette” Kartal: sorpresa in sala stampa

Tra le partite giocate nel pomeriggio c’è anche quella della Roma che conquista un punto importante sul campo del Fenberbahce con la formazione turca capace di mettere in difficoltà i ragazzi di Gasperini. La notizia arriva però nel dopopartita quando in sala stampa il tecnico Ismail Kartal comunica le sue dimissioni gelando i giornalisti presenti: “Stasera mentre mi congratulo con i miei giocatori rassegno le dimissioni dal mio incarico. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine ai tifosi, ai media, al mio staff e ai giocatori. Non risponderò ad alcune domanda. Ho preso questa decisione per agevolare il cammino del club. Mi dimetto ora, finché c’è ancora tempo per spianare la strada al futuro del mio Fenerbahce. E lo faccio con l’intenzione di non tornare mai più”.

Il tecnico turco ha lasciato la conferenza tra lo stupore dei presenti, nei minuti successivi si sono diffuse voci di una possibile discussione tra il tecnico e alcuni dirigenti del club ma non sono state confermate. Nell’altra gara del pomeriggio Champions, pareggio anche tra PSV Eindhoven e Shakhtar Donetsk.

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