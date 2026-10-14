Champions League, Roma-Real Madrid pagelle: Mou (8) non muore mai, Gasp (5) di sasso. Super Malen (7.5), l’ex Rudiger non perdona

I top e flop: Malen incontenibile ma la doppietta non basta, crollo dei giallorossi che si fanno rimontare da Espi, Endrick e dall'ex Rudiger che al 90' fa 4-3

Dario Santoro Giornalista Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sulle interviste ai grandi protagonisti

Tre lampi nella notte non bastano ad accendere la città eterna, ma anzi che beffa clamorosa all’Olimpico. Sembrava vicinissima la festa giallorossa, con il pubblico di casa pronto ad esplodere dopo la doppietta Malen, ma tutto è cambiato negli ultimi 10′ di gioco. Il Real Madrid prima riacciuffa la Roma, poi completa una rimonta pazzesca con tre reti consecutive proprio allo scadere: finisce 4-3 per gli spagnoli la sfida di Champions League, in turno che si conferma più che sciagurato per le italiane. Che illusione i due gol in rapida successione del bomber olandese che avevano portato i giallorossi sul 3-1, dopo un primo tempo più che equilibrato. A far festa è solo l’ex Mourinho che torna all’Olimpico e si salva la faccia grazie ad Espi ed Endrick – che inserisce nella seconda metà – e con l’ex Rudiger che di testa – ancora da calcio d’angolo chiude i conti. Le pagelle dei protagonisti della gara.