Tre lampi nella notte non bastano ad accendere la città eterna, ma anzi che beffa clamorosa all’Olimpico. Sembrava vicinissima la festa giallorossa, con il pubblico di casa pronto ad esplodere dopo la doppietta Malen, ma tutto è cambiato negli ultimi 10′ di gioco. Il Real Madrid prima riacciuffa la Roma, poi completa una rimonta pazzesca con tre reti consecutive proprio allo scadere: finisce 4-3 per gli spagnoli la sfida di Champions League, in turno che si conferma più che sciagurato per le italiane. Che illusione i due gol in rapida successione del bomber olandese che avevano portato i giallorossi sul 3-1, dopo un primo tempo più che equilibrato. A far festa è solo l’ex Mourinho che torna all’Olimpico e si salva la faccia grazie ad Espi ed Endrick – che inserisce nella seconda metà – e con l’ex Rudiger che di testa – ancora da calcio d’angolo chiude i conti. Le pagelle dei protagonisti della gara.
Champions League, Roma-Real Madrid pagelle: Mou (8) non muore mai, Gasp (5) di sasso. Super Malen (7.5), l’ex Rudiger non perdona
I top e flop: Malen incontenibile ma la doppietta non basta, crollo dei giallorossi che si fanno rimontare da Espi, Endrick e dall'ex Rudiger che al 90' fa 4-3
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Roma, le pagelle
- Gollini 5.5. Reattivo e pulito negli interventi. Non può nulla sulle reti subite nel finale.
- Mancini 5.5. Non chiude a tempo su Mbappé e gli concede troppo spazio per arrivare al tiro da fuori area. Balerdi 6 (dal 62').
- N'Dicka 6. Regge in fase di marcature, bene nelle chiusure difensive e negli anticipi.
- Hermoso 5.5. Un intervento a vuoto favorisce Mbappé in occasione del pareggio al 25'. Koulierakis 6 (dall'80').
- Molina 6. Reggenei duelli, bene in entrambe le fasi.
- De Roon 6.5. Sblocca la gara con un gran destro dalla distanza che si scaglia sotto la traversa a potenza elevatissima.
- Koné sv. Esce per infortunio. Pisilli 6 (dal 18').
- Wesley 6. Prova sontuosa, ritmi altissimi e tanto sacrificio sulla fascia.
- Dybala 5.5. Propositivo nella costruzione del gioco offensivo, crolla al termine del primo tempo. Rodrigo Mora 6.5. (dal 45' 2T). Assist per Malen.
- Soulé 6.5. Assist per De Roon. Resta nel vivo della manovra ma è impreciso nelle conclusioni dalla distanza. Pellegrini 6 (dal 62').
- Malen 7.5. Sfrutta un contropiede ed un pallone in profondità per segnare la rete del 2-1 da posizione defilata in area. Realizza una doppietta poco dopo giocando sul filo del fuorigioco.
Real Madrid, i top e flop
- Mbappé 7. Sblocca la gara grazie ad un errore individuale di Hermoso che lo lancia verso la porta.
- Espi 7. Sfrutta un errore difensivo e in area in mischia accorcia le distanze.
- Endrick 7. Entra in campo nella seconda metà e pareggia i conti con colpo di testa su assist di Arda Guler.
- Rudiger 7. Di testa al 90' fa 4-3.
- Diomande 7. Primo tempo sontuoso, domina nei duelli sulla fascia contro Molina ed Hermoso. Assist per Mbappé.
- Cucurella 5.5. Abile ad andare in profondità sulla corsia mancina, si divora al 31' un'occasione sotto rete.
- Rudiger 5.5. Devìa il tiro di De Roon che beffa Courtois nella lettura.
- Valverde 5.5. Sporca un tiro di Malen che beffa Courtois in occasione del 2-1 giallorosso.
- Vinicius Jr. 5. Bocciato da Mourinho nella seconda metà dopo una pessima prestazione per 60 minuti.
Il migliore in campo
- Malen 7.5. Il risultato finale non cancella la sua prestazione.Attaccante vero, le uniche due occasioni che ha a disposizione è in grado di capitalizzarle con una semplicità inaudita. Doppietta ed eroe della gara.
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La valutazione dell'arbitro
- Francois Letexier 6. Prestazione senza sbavature, si affida al VAR per la convalida della rete del 3-1 di Malen per una revisione sul possibile fuorigioco.
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