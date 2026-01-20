Champions League, le partite di oggi: c’è Sporting-Psg , orari e dove vederle in tv

Tutte le sfide, gli orari e dove vedere in tv e streaming la settima e penultima giornata del girone unico di Champions, 4 italiane e tanti big match

Si riaccendono le luci della Champions nel nuovo anno con il settimo turno della prima fase, un crocevia che potrebbe rivelarsi decisivo. Il penultimo appuntamento della Fase Campionato è in programma tra martedì 20 e mercoledì 21 gennaio. Scendono in campo le quattro italiane (Inter, Juventus, Napoli e Atalanta) tutte ancora in corsa e attese da sfide che possono indirizzare il loro cammino europeo. Il calendario propone inoltre diversi big match che potrebbero ridisegnare la griglia playoff e definire chi resterà agganciato al treno della top 8.

Dove vedere le sfide in diretta tv e streaming

Tutta la Champions League sarà visibile sui canali Sky Sport, con possibilità di seguire le partite anche in streaming su Sky Go e NOW per gli abbonati. Amazon Prime Video trasmetterà invece la migliore gara delle italiane del mercoledì durante la fase a girone unico, oltre a una partita per turno nella fase a eliminazione diretta.

Inoltre, ci sarà spazio anche per il calcio in chiaro: su TV8 andrà in onda il miglior match delle squadre straniere in programma in ogni turno, questa settimana sarà Marsiglia-Liverpool. Infine, Sky ha offerto un incontro in differita su Cielo, riproponendo una delle partite del pomeriggio di martedì (ore 18:45) alle 21:30: questa settimana tocca a Bodo/Glimt-Manchester City.

Le partite di oggi, martedì 20 gennaio

Al via alle 16:30 con la sfida che oppone la matricola kazaka del Kairat Almaty, fanalino di coda con un solo punto, a un Club Brugge che, pur arrancando a quota quattro, può ancora sperare di rientrare nella corsa playoff. A caccia del pass per blindare il piazzamento tra le migliori otto c’è il Manchester City: quarto in classifica e pienamente in lotta, affronta un Bodo/Glimt ancora senza vittorie e vicino all’eliminazione, salvo un clamoroso ribaltone.

Scendono in campo anche Napoli e Inter. I partenopei devono espugnare Copenaghen per restare nella zona playoff. Un passo falso rischierebbe di complicare seriamente il percorso europeo degli azzurri. I nerazzurri, invece, sfidano la capolista Arsenal, già qualificato. Un match chiave per fissare il piazzamento tra le prime otto, ma anche un test di maturità contro una big Europea, in un periodo particolarmente positivo degli uomini di Chivu in Serie A.

Scontro diretto decisivo per il passaggio turno tra Olympiakos e Leverkusen, rispettivamente con 5 e 9 punti all’attivo. In campo anche il Real Madrid, circondato da un clima sempre più teso, chiamato a difendere la qualificazione diretta agli ottavi di finale nella sfida contro il Monaco, che punta a consolidare la zona playoff.

Il PSG, campione d’Europa in carica, va in Portogallo per chiudere il discorso qualificazione contro lo Sporting Lisbona. Tottenham e Borussia Dortmund si affrontano in uno scontro diretto per entrare nella top 8, con entrambe le squadre ferme a 11 punti e a una sola lunghezza dall’ottavo posto. Rimangono vive solo per aritmetica le possibilità di Villarreal e Ajax, con tre punti in sei gare per gli olandesi e uno per gli spagnoli, ormai fuori dai giochi.

Kairat Almaty-Club Brugge ore 16:30 Sky Sport Uno, Sky Sport 252 Bodo/Glimt-Manchester City ore 18:45 Sky Sport Uno, Sky Sport 251 FC Copenhagen-Napoli ore 21 Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 Inter-Arsenal ore 21 Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 Olympiakos-Leverkusen ore 21 Sky Sport 257 Real Madrid-Monaco ore 21 Sky Sport Max, Sky Sport 254 Sporting-PSG ore 21 Sky Sport Mix, Sky Sport 255 Tottenham-Dortmund ore 21 Sky Sport 256 Villareal-Ajax ore 21 Sky Sport 258

Le partite di domani, mercoledì 21 gennaio

Si accende subito il mercoledì europeo con la sfida tra Galatasaray e Atletico Madrid. I turchi viaggiano a quota 9 punti, piena zona playoff, mentre i colchoneros occupano l’ottava posizione con 12 punti. In contemporanea Qarabag ed Eintracht Francoforte si giocano una fetta importante delle residue speranze di qualificazione.

In campo anche le altre due italiane. L’Atalanta affronta l’Athletic Bilbao in un match che mette in palio punti pesanti per l’accesso alla fase a eliminazione diretta, evitando gli spareggi. La Juventus, invece, ospita il Benfica con l’obiettivo di centrare il terzo successo consecutivo in Europa, risultato che potrebbe avvicinare i bianconeri agli spareggi di febbraio. I portoghesi restano in difficoltà, fermi a tre punti e fuori dalle prime posizioni.

Il Bayern Monaco, già qualificato, se la vede con la Royale Union, 27esima con 6 punti ma ancora in corsa per agganciare la zona playoff. Interessante anche la sfida tra Marsiglia e Liverpool, con i francesi sedicesimi a quota 9 e gli inglesi a caccia di un posto tra le prime otto. Il Chelsea, rientrato in zona playoff, affronta il Pafos deciso a restare agganciato al gruppo. Il Newcastle, a quota 10, sfida il PSV fermo a 8, mentre lo Slavia Praga, con soli tre punti, sfida il Barcellona.

Galatasaray-Atletico Madrid ore 18:45 Sky Sport Uno, Sky Sport 253 Qarabag-Francoforte ore 18:45 Sky Sport 254 Atalanta-Athletic Bilbao ore 21 Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 Bayern-Royale Union SG ore 21 Sky Sport 255 Chelsea-Pafos ore 21 Sky Sport 256 Juventus-Benfica ore 21 Amazon Prime Video Marsiglia-Liverpool ore 21 TV8, Sky Sport 253 Newcastle-PSV ore 21 Sky Sport 257 Slavia Praga-Barcellona ore 21 Sky Sport 254

