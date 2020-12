Champions League, Simone Inzaghi: "Qualificazione meritata"

Bellissima prestazione della Lazio, che nonostante il pareggio in casa riesce a qualificarsi agli ottavi di Champions League.

Queste le parole del Mister dei biancocelesti Simone Inzaghi: “Probabilmente domani i ragazzi si accorgeranno di quello che hanno fatto. Siamo ritornati in Champions dopo 10-13 anni, 20 anni che non andavamo agli ottavi. Siamo nelle prime sedici di Europa senza avere mai perso. Qualificazione meritata che ci siamo guadagnati sul campo. Stasera abbiamo fatto una grandissima gara, abbiamo fatto dei cambi forzati. Avevo gente a metà tempo sul lettino che non stava benissimo. Gli ho chiesto altri 25 minuti. Chiunque troveremo agli ottavi sarà una grande sfida, non ho avuto modo di pensarci perché avevamo tante partite da preparare in queste settimane. è una gioia enorme qualcosa che ci sembrava lontana dopo aver impiegato quattro anni per tornare alla fase ai gironi, c’era la speranza, ma abbiamo fatto qualcosa di incredibile”.

