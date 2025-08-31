Champions League: Sky o Prime, dove vedere in diretta le partite di Juventus, Inter, Napoli e Atalanta

Dove vedere la nuova Champions League in tv? La stagione europea 2025/26 prende il via: per il secondo anno consecutivo sarà in vigore il nuovo format introdotto dalla UEFA con le squadre partecipanti che sono passate da 32 a 36. La programmazione televisiva completa e i calendari europei delle italiane da vedere su Sky o Prime Video.
- Diritti tv: Sky e Amazon ancora protagonisti
- Partite in chiaro: la situazione su TV8
- Divisione delle partite tra Sky e Prime Video
Diritti tv: Sky e Amazon ancora protagonisti
Anche quest’anno in Italia la copertura televisiva sarà garantita principalmente da Sky e NOW, che trasmetteranno 185 partite su 203 ogni anno, compresa la finale, oltre a Europa League e Conference League. A queste si aggiungono le 18 partite in esclusiva su Amazon Prime Video, che mantiene i diritti della miglior gara del mercoledì fino al 2027, spesso con protagonista un club italiano.
Partite in chiaro: la situazione su TV8
Resta incerta la trasmissione in chiaro. Lo scorso anno Sky ha mandato in onda su TV8 alcune sfide di cartello, ma raramente con squadre italiane (fatta eccezione per la semifinale Inter-Barcellona, obbligatoria per legge). Anche per la nuova stagione bisognerà capire se il canale replicherà lo stesso modello o amplierà l’offerta.
Divisione delle partite tra Sky e Prime Video
La programmazione dipenderà dalle scelte di Prime Video, che selezionerà il match di maggior richiamo del mercoledì. In generale, Sky trasmetterà la quasi totalità degli incontri, mentre Amazon si concentrerà soprattutto su Inter e Juventus, senza escludere Napoli e Atalanta in caso di grandi sfide.
Prima giornata (16-18 settembre 2025)
- Juventus–Borussia Dortmund (Sky/NOW)
- PSG–Atalanta (Sky/NOW o Prime Video)
- Ajax–Inter (Sky/NOW o Prime Video)
- Manchester City–Napoli (Sky/NOW)
Seconda giornata (30 settembre – 1° ottobre 2025)
- Atalanta–Club Brugge (Sky/NOW)
- Inter–Slavia Praga (Sky/NOW)
- Napoli–Sporting Lisbona (Sky/NOW o Prime Video)
- Villarreal–Juventus (Sky/NOW o Prime Video)
Terza giornata (21-22 ottobre)
- martedì 21 ottobre 2025, ore 21 – PSV-Napoli (Sky e NOW)
- martedì 21 ottobre 2025, ore 21 – Royal USG-Inter (Sky e NOW)
- mercoledì 22 ottobre 2025, ore 21 – Atalanta-Slavia Praga (Sky e NOW)
- mercoledì 22 ottobre 2025, ore 21 – Real Madrid-Juventus (Amazon Prime Video)
Quarta giornata (4-5 novembre)
- martedì 4 novembre 2025, ore 18.45 – Napoli-Eintracht Francoforte (Sky e NOW)
- martedì 4 novembre 2025, ore 21 – Juventus-Sporting Lisbona (Sky e NOW)
- mercoledì 5 novembre 2025, ore 21 – Inter-Kairat Almaty (Amazon Prime Video)
- mercoledì 5 novembre 2025, ore 21 – Marsiglia-Atalanta (Sky e NOW)
Quinta giornata (25-26 novembre)
- martedì 25 novembre 2025, ore 21 – Bodo Glimt-Juventus (Sky e NOW)
- martedì 25 novembre 2025, ore 21 – Napoli-Qarabag (Sky e NOW)
- mercoledì 26 novembre 2025, ore 21 – Atletico Madrid-Inter (Amazon Prime Video)
- mercoledì 26 novembre 2025, ore 21 – Eintracht Francoforte-Atalanta (Sky e NOW)
Sesta giornata (9-10 dicembre 2025)
- martedì 9 dicembre 2025, ore 21 – Atalanta-Chelsea (Sky e NOW)
- martedì 9 dicembre 2025, ore 21 – Inter-Liverpool (Sky e NOW)
- mercoledì 10 dicembre 2025, ore 21 – Juventus-Pafos (Sky-NOW o Amazon Prime Video)
- mercoledì 10 dicembre 2025, ore 21 – Benfica-Napoli (Sky-NOW o Amazon Prime Video)
Settima giornata (20-21 gennaio 2026)
- martedì 20 gennaio 2026, ore 21 – Copenhagen-Napoli (Sky e NOW)
- martedì 20 gennaio 2026, ore 21 – Inter-Arsenal (Sky e NOW)
- mercoledì 21 gennaio 2026, ore 21 – Atalanta-Athletic Bilbao (Sky-NOW o Amazon Prime Video)
- mercoledì 21 gennaio 2026, ore 21 – Juventus-Benfica (Sky-NOW o Amazon Prime Video)
Ottava giornata (28 gennaio 2026)
- mercoledì 28 gennaio 2026, ore 21 – Monaco-Juventus (Sky e NOW)
- mercoledì 28 gennaio 2026, ore 21 – Borussia Dortmund-Inter (Sky e NOW)
- mercoledì 28 gennaio 2026, ore 21 – Royal USG-Atalanta (Sky-NOW o Amazon Prime Video)
- mercoledì 28 gennaio 2026, ore 21 – Napoli-Chelsea (Sky-NOW o Amazon Prime Video)