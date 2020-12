Champions League, Ten Hag: "Abbiamo avuto possibilità ottime per segnare l'1-0"

Il grande sconfitto di questa sera è sicuramente Erik Ten Hag, con l’Ajax eliminato e costretto a scendere in Europa League. Grande delusione per il tecnico, che in casa aveva una grande opportunità di portare a casa un risultato favorevole.

Queste le sue parole:

“Abbiamo avuto possibilità ottime per segnare l’1-0, ma la prima opportunità è arrivata tardi, poi non abbiamo lasciato attaccare loro ma alla prima occasione nostra deve arrivare la rete, questo ci ha fatto perdere anche individualmente. Soprattutto nel mancato gol, che non ha a che fare con la gara di oggi ma con tutte le gare della Champions. Sabato c’è già un’altra partita e non possiamo pensare ancora a questa”

Grande delusione per tutta la squadra:

“Per due volte abbiamo avuto possibilità ottime ma non siamo riusciti a concretizzare. La Champions è così, oggi avevamo anche qualche giocatore che non era pronto, ma dovevamo fare del nostro meglio”.

L’allenatore sottolinea come il problema sia stato l’attacco:

“Bisogna nel futuro cambiare questa energia che spendiamo troppo nella Lega olandese. Io pensavo che loro giocassero più all’attacco invece ci aspettavano in difesa, era difficile avere giocatori, i nostri attaccanti erano completamente isolati”.

