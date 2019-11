Champions League, tutti i risultati

Mercoledì di Champions ricco di gol. Nella quinta giornata della massima competizione continentale il Barcellona si qualifica gli ottavi di finale grazie alla vittoria sul borussia Dortmund per 3-1. L'Inter aggancia i gialloneri al secondo posto in classifica grazie al successo a Praga.

Nel Girone E tra Liverpool e Napoli finisce in parità, mentre il Salisburgo accorcia battendo per 4-1 il Genk: si deciderà tutto all'ultima giornata. Molto equilibrati anche i gironi G e Hm che finiranno in volata. Il Lipsia è in ogni caso già qualificato.

GIRONE E

Liverpool-Napoli 1-1

21’ Mertens (N), 65’ Lovren (L)

Genk-Salisburgo 1-4

43’ Daka (S), 45’ Minamino (S), 69’ Hwang Hee-chan (S), 85' Samata (G), 87' Haaland (S)

Classifica: Liverpool 10, Napoli 9, Salisburgo 7, Genk 1

GIRONE F

Barcellona-Borussia Dortmund 3-1

29’ Suarez (BA), 33’ Messi (BA), 67’ Griezmann (BA), 78’ Sancho (BD)

Slavia Praga-Inter 1-3

19’ Martinez (I), 37’ rig. Soucek (S), 81’ Lukaku (I)

Classifica: Barcellona 11, Inter 7, Borussia Dortmund 7, Slavia Praga 3

GIRONE G

Lipsia-Benfica 2-2

20’ Pizzi (B), 59’ Vinicius (B), 89' rig. e 96' Forsberg

Zenit-Lione 2-0

42’ Dzyuba, 84’ Zhirkov

Classifica: Lipsia 10, Zenit 7, Lione 7, Benfica 4

GIRONE H:

Lille-Ajax 0-3

2’ e 77’ Ziyech, 59’ Promes

Valencia-Chelsea 2-2

40’ Soler (V), 41’ Jovacic (C ), 50’ Pulisic (C), 82’ Wass (V)

Classifica: Ajax 10, Valencia 8, Chelsea 8, Lille 1

SPORTAL.IT | 27-11-2019 23:21