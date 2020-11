Champions League: Zenit-Lazio, probabili formazioni

Alle 18:55, a San Pietroburgo, è in programma Zenit-Lazio, gara valida per la terza giornata del gruppo F. Per i biancocelesti, la grande occasione per continuare a volare in Champions League.

Diverse assenze per Inzaghi, in particolare mancheranno Leiva, Luis Alberto e Immobile. In attacco, dovrebbe giocare Muriqi con Caicedo pronto a subentrare. 4-3-3 per lo Zenit.

Zenit (4-3-3): M.Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Wendel, Barrios, Erokhin; Kuzyaev, Dzyuba, Driussi.

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares; Pereira, Muriqi.

OMNISPORT | 04-11-2020 09:04