Champions: l'Inter spreca troppo, altro pareggio per Conte

L’Inter non va oltre lo 0-0 a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk in una gara valida per la seconda giornata di Champions League. I nerazzurri di Antonio Conte colpiscono due traverse con Barella e Lukaku nel primo tempo. Nella ripresa meno occasioni, a parte una chance enorme sprecata da Lautaro Martinez. Con questo risultato il Biscione registra il secondo pareggio consecutivo, mentre lo Shakhtar resta al comando del girone B a quota 4 punti.

LA GARA

Due traverse colpite dall’Inter caratterizzano il primo tempo a Kiev: i nerazzurri centrano il legno al 17′ con Barella e al 41′ con Lukaku (decisiva la deviazione di Trubin). La squadra di Conte si avvicina al vantaggio ancora con il bomber belga in un paio di occasioni, mentre gli ucraini si fanno vedere solo con conclusioni dalla distanza.

L’Inter sfiora di nuovo il vantaggio ad inizio ripresa, quando Lautaro Martinez spreca clamorosamente calciando fuori la respinta di Trubin sul precedente tiro di Brozovic. Il Biscione mantiene molto alta la pressione, ma rispetto al primo tempo crea meno davanti. Al 72′ Conte cerca di smuovere le acque, inserendo Perisic per Lautaro Martinez, poco dopo dentro anche Eriksen per Vidal e Darmian per D’Ambrosio.

La partita non si sblocca, i neo entrati non incidono e anzi lo Shakhtar Donetsk cerca di abbassare il ritmo. Conte nel finale aggiunge un terzo attaccante, Pinamonti dentro per Young, ma i padroni di casa non concedono altre occasioni.

OMNISPORT | 27-10-2020 20:55