Champions, Lione-Juventus: le probabili formazioni

Tutto pronto per la sfida Lione-Juventus, in programma questa sera al Parc Olympique Lyonnais e valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Garcia tenta lo sgambetto a Sarri che si gioca il tridente Cuadrado-Dybala-CR7.

4-3-3 per i francesi che si affideranno, in attacco, a Traoré, Dembélé e Terrier. I bianconeri ritrovano capitan Chiellini che dovrebbe partire titolare al fianco di Bonucci (con De Ligt in panchina). A centrocampo torna Pjanic. Higuain pronto a dare una mano a gara in corsa (nonostante qualche fastidio alla schiena).

LIONE (4-3-3): Anthony Lopes; Tete, Denayer, Andersen, Marçal; Aouar, Thiago Mendes, Tousart; B.Traoré, M.Dembélé, Terrier. A DISP.: Tatarusanu, Rafael da Silva, Marcelo, Caqueret, Cherki, Ekambi, Cornet. ALL.: Garcia

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Ramsey; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. A DISP.: Buffon, De Sciglio, De Ligt, Rabiot, Matuidi, Bernardeschi, Higuain. ALL.: Sarri

SPORTAL.IT | 26-02-2020 09:06