Champions: Liverpool e Tottenham in estasi

Sono Liverpool e Tottenham a festeggiare dopo il martedì di Champions League, conquistando altrettante vittorie in casa nelle sfide di andata dei quarti di finale, rispettivamente contro Porto e Manchester City.

I Reds battono i lusitani per 2-0, risolvendo la partita già nel primo tempo grazie a Keita e Firmino, che vanno a segno rispettivamente al 5' e al 26'. Il vantaggio arriva grazie a un'azione avvolgente degli uomini di Klopp, con Mané che serve Firmino e il brasiliano che tocca alle sue spalle per Keita: conclusione anche fortunosa, dopo la deviazione di Oliver Torres. Il raddoppio è invece frutto di un gran pallone lanciato da Henderson per Alexander-Arnold, sul cross di quest'ultimo è un gioco da ragazzi per Firmino mettere in rete il pallone del 2-0 e in ghiacciaia il passaggio alle semifinali.

Fatica un po' di più la squadra di Pochettino, alla storica prima uscita in Champions League nel nuovissimo catino del Tottenham Hotspur Stadium (erede del vecchio White Hart Lane): alla fine i londinesi prevalgono per 1-0 sul Manchester City di Pep Guardiola, dovendo anche ringraziare Hugo Lloris. Il portiere francese neutralizza infatti un rigore al Kun Aguero al 13': per lui è la terza impresa consecutiva, dopo aver ipnotizzato dal dischetto Vardy del Leicester e Aubameyang dell'Arsenal. A decidere la partita è quindi il coreano Son, che al 78' controlla un pallone sulla linea di fondo, anticipa Dolph e batte sul primo palo Ederson.

SPORTAL.IT | 09-04-2019 23:25