Atletico ok con lo United, lo Sporting espugna Lens, il Barcellona ne fa quattro al Galatasaray. Il Bayern rimonta ma si fa riprendere dagli scatenati norvegesi.

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Il martedì della seconda giornata di Champions League ha regalato gol e tantissime emozioni, una prima vittoria storica e qualche rimonta. L’Atletico Madrid piega il Manchester United, il Barcellona ribalta il Galatasaray a Istanbul e lo Sporting espugna Lens. Il Bayern Monaco invece si fa raggiungere al 90′ dal Viking.

Lookman chiude i conti, il Barcellona cala il poker

Al Metropolitano l’Atletico parte forte: dopo appena un minuto Pablo Barrios sblocca il risultato su assist di Álex Baena. I Colchoneros sfiorano più volte il raddoppio, tra la traversa di Grimaldo su punizione e il palo di Julián Alvarez, e si vedono annullare dal Var un gol di Johnny Cardoso. Al 74′ lo United resta in dieci per l’espulsione di Leny Yoro e cinque minuti più tardi arriva il colpo del ko: Ademola Lookman, entrato da otto minuti, firma il 2-0 in contropiede dopo la ribattuta di Lammens. Per la squadra di Simeone è la prima vittoria in questa Champions League dopo il ko di Liverpool.

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Al RAMS Park è invece il Galatasaray a passare per primo con Batrakov, servito da Rafa Leão al 28′. Ai turchi viene anche annullato il raddoppio di Baris Alper Yilmaz, poi il Barcellona cambia marcia. João Cancelo pareggia nel finale di primo tempo, mentre a inizio ripresa sale in cattedra Lamine Yamal: suo il corner per la testa di Fermín López al 50′ e suo l’assist per Anthony Gordon al 53′. Al 65′ Adeyemi cala il poker e chiude definitivamente la partita sul 4-1.

Doumbia fa sorridere Mancini, Arsenal e Lipsia vincono

A Lens lo Sporting Lisbona colpisce due volte e porta a casa la seconda vittoria su due. Luis Suárez apre al 22′ sul cross di Irankunda, i francesi colpiscono un palo con Ivanovic ma non riescono a rientrare in partita. Al 74′ Issa Doumbia, su un assist geniale di Andersen, chiude i conti con un destro da fuori area. Il centrocampista azzurro, dopo le ottime prestazioni sfornate con la Nazionale in Nations League, segna il suo primo gol in Champions e manda un segnale al ct Mancini.

L’Arsenal resta a punteggio pieno battendo 3-0 il Lille all’Emirates. Dopo un primo tempo bloccato, Arteta indovina i cambi e i Gunners dilagano in sette minuti: Timber al 64′, Eze al 67′ su assist di Saka, poi lo stesso Saka al 71′. L’avvio di stagione dei Gunners rimane difficile, e la prima frazione di gioco contro la squadra di Ancelotti jr ne è la prova. Il Lipsia si riscatta dopo il pesante ko di Como superando 1-0 il PSV grazie al sinistro da fuori di Gruda al 75′. Decisivo anche Vandevoordt, che al 19′ aveva parato un rigore a Perisic. Primo successo storico in Champions League anche per l’esordiente Sabah: 2-0 in casa contro lo Slavia Praga grazie alle reti di Parris e Mickels, che ha fatto il giro del web per il goffo intervento del difensore che ha cercato di respingere il pallone a porta vuota ma non è riuscito a evitare il gol.

Olise inguaia il Bayern, serata storica per il Viking

Serata storica anche a Stavanger. Alla prima in casa in Champions League, il Viking ferma il Bayern sul 3-3 e conquista il primo punto nella storia del club nella massima competizione europea. I norvegesi vanno avanti 2-0 grazie ai gol di Stensness e Christiansen, i bavaresi la ribaltano nella ripresa con la doppietta del solito Kane, il primo su rigore, e il gol di Luis Díaz. Al 73′ Olise si fa espellere per doppia ammonizione dopo aver tirato un pallone in faccia a un avversario. Il Bayern, in dieci, crolla nel finale: al 90′ Herman Haugen con un colpo di testa trova il 3-3.