Champions, lotta apertissima dal Milan all’Atalanta: scontri diretti e calendario

Dalla classifica aggiornata dopo la 29esima giornata al cammino delle squadre coinvolte nella corsa per l'Europa che conta: sei squadre in tredici punti

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Marzo è da sempre il mese in cui le squadre iniziano a tracciare i primi bilanci e a delineare i rispettivi obiettivi, ma quel che è certo è che nulla è ancora deciso in Serie A. Lotta Champions apertissima, con i risultati della 29esima giornata che hanno rimesso tutto in discussione: dalla corsa al secondo posto al sorpasso del Como ai danni della Roma, scivolata addirittura in sesta posizione alle spalle della Juventus di Luciano Spalletti. Insegue anche l’Atalanta di Raffaele Palladino, uscita indenne da San Siro tra veleni e polemiche. Con l’Inter a +8 sul Milan, lo scudetto sembra ormai un discorso archiviato. Il Napoli vuole la seconda piazza. E ora il rush finale, tra sosta nazioali, impegni in calendario e scontri diretti fino a fine stagione.

Corsa Champions, sei squadre in tredici punti: classifica aggiornata e differenza reti

Sei squadre in tredici punti alle spalle dell’Inter di Cristian Chivu: dal Milan di Massimiliano Allegri, secondo a quota 60, all’Atalanta di Raffaele Palladino, attualmente in settima posizione con 47 punti all’attivo. La sconfitta dei rossoneri in casa della Lazio ha riaperto definitivamente i giochi per la seconda casella della graduatoria, con il Napoli di Antonio Conte che si è sensibilmente avvicinato, portandosi ad una sola lunghezza da Leao e compagni.

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Poi, c’è l’ambito quarto posto: al momento, tra i due litiganti (Juve e Roma) il terzo gode (il Como di Fabregas). I lariani, come testimoniano i successi arrivati contro le diretti rivali nel giro di poche settimane, non sono più una semplice sorpresa, ma una solida realtà. 54 punti conquistati in 29 partite e nessuna intenzione di fermarsi, ora che si è artefici del proprio destino. Un piazzamento Champions che verrà, verosimilmente, assegnato al fotofinish, complici la crescita della squadra di Spalletti e le risorse che la formazione di Gasperini ha a disposizione, nonostante i molteplici infortuni in attacco.

Ad oggi, lunedì 16 marzo, è il Como la squadra con la miglior differenza reti (+26), con tre “gol” di vantaggio rispetto a Milan e Juventus (pari a quota 23, tra gol fatti e subiti). Solo a +15 il Napoli, che fatica a segnare, con la Roma a +16 e l’Atalanta con una differenza reti che recita +13, essendo fortemente condizionata dai risultati della prima parte di stagione. Chissà se questo dato potrà incidere o meno alla fine delle ostilità.

Il calendario di Milan e Napoli: occhi sul secondo posto

Partiamo con ordine. Riflettori puntati sul secondo posto, con un discorso che sembra appartenere esclusivamente a Milan (60) e Napoli (59). Difficile raggiungere l’Inter capolista, ecco perché tutte le energie andranno concentrate sul consolidamento della casella che vale la qualificazione alla prossima Champions League, ma anche un ritorno economico non indifferente.

C’è ancora lo scontro diretto da giocare: un big match che andrà in scena al “Maradona” fra poche settimane, nel lunedì di Pasquetta alle ore 20.45 (il prossimo 6 aprile). Qualora il confronto non finisse in parità, gli equilibri potrebbero rompersi definitivamente e delineare il percorso delle due protagoniste. Per il resto, appare più agevole il cammino dell’undici di Conte, che deve affrontare la Lazio di Sarri e il Como di Fabregas, ma ha due potenziali “jolly” nel finale con Pisa e Udinese. La squadra di Allegri, dal canto suo, si troverà di fronte anche a Juve ed Atalanta, in corsa per un posto in Europa.

Ecco il calendario del Milan fino a fine campionato:

Torino (casa)

Napoli (trasferta)

Udinese (casa)

Verona (trasferta)

Juventus (casa)

Sassuolo (trasferta)

Atalanta (casa)

Genoa (trasferta)

Cagliari (casa)

Questi, invece, gli impegni del Napoli di Antonio Conte:

Cagliari (trasferta)

Milan (casa)

Parma (trasferta)

Lazio (casa)

Cremonese (casa)

Como (trasferta)

Bologna (casa)

Pisa (trasferta)

Udinese (casa)

Dal Como all’Atalanta, passando per Juve e Roma: la corsa al quarto posto passa dagli scontri diretti

Apertissima la corsa alla quarta posizione, che vale tantissimo in termini sportivi ed economici. Quasi impossibile avere uno slot extra in Champions League la prossima stagione, considerando i pessimi risultati delle italiane in Europa, ecco perché diventa imprescindibile agguantare la quarta ed ultima casella destinata alla massima competizione continentale. Lo è senza dubbio per Juve e Roma, mentre per Como ed Atalanta rappresenterebbe un traguardo straordinario considerando tutta una serie di fattori.

Tanti gli scontri diretti rimasti proprio per la Dea, chiamata ad affrontare Roma, Juventus e Milan in questo rush finale. Ultime due gare particolari per i bianconeri, che chiuderanno con due sentitissime sfide con Fiorentina e Torino (derby della Mole). Per i giallorossi, invece, riflettori puntati su Inter, Atalanta (appunto) e derby con la Lazio alla penultima. Il Como, dal canto suo, non può sbagliare nelle prossime due: poi ci sarà l’Inter di Chivu e a stretto giro anche il Napoli di Antonio Conte.

IL CALENDARIO DEL COMO

Pisa (casa)

Udinese (trasferta)

Inter (casa)

Sassuolo (trasferta)

Genoa (trasferta)

Napoli (casa)

Verona (trasferta)

Parma (casa)

Cremonese (trasferta)

IL CALENDARIO DELLA JUVENTUS

Sassuolo (casa)

Genoa (casa)

Atalanta (trasferta)

Bologna (casa)

Milan (trasferta)

Verona (casa)

Lecce (trasferta)

Fiorentina (casa)

Torino (trasferta)

IL CALENDARIO DELLA ROMA

Lecce (casa)

Inter (trasferta)

Pisa (casa)

Atalanta (casa)

Bologna (trasferta)

Fiorentina (casa)

Parma (trasferta)

Lazio (derby, “in casa” da calendario)

Verona (trasferta)

IL CALENDARIO DELL’ATALANTA

Verona (casa)

Lecce (trasferta)

Juventus (casa)

Roma (trasferta)

Cagliari (trasferta)

Genoa (casa)

Milan (trasferta)

Bologna (casa)

Fiorentina (trasferta)