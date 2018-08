Champions, Marotta non si nasconde

L’amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il sorteggio dei giorni di Champions League: “I commenti sono sempre gli stessi: ‘girone abbordabile’. Tutto dipende da noi stessi e dalla nostra determinazione”.

“Se siamo i favoriti? Non so se lo siamo più del Real Madrid, ma siamo tra i favoriti, non ci nascondiamo. Quello che è un sogno vogliamo che diventi realtà. Assenza Ronaldo alla premiazione? E’ stata una decisione personale. – ha commentato Marotta – Vogliamo rispettarla. Da parte nostra, la critica è quella di una profonda amarezza per la decisione. E’ perche non ha vinto il premio come miglior calciatore della competizione (premio vinto da Modric, ndr)? E’ una scelta privata che va rispettata. Non tolgo niente a quella che è stata la decisione dei giornalisti e degli allenatori, ma io avrei votato per Cristiano”.

SPORTAL.IT | 30-08-2018 22:35