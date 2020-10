Champions: Midtjylland-Atalanta, probabili formazioni

Debutto stagionale in Champions per l’Atalanta, in trasferta in Danimarca. Gasperini non può contare su Malinovskyi, che ha un problema all’addome. Fuori causa anche Gollini, Piccini e Caldara. In attacco il trio Gomez, Muriel e Zapata, in porta ci sarà Sportiello, a centrocampo De Roon e Freuler. Sulle fasce opereranno Hateboer e Gosens.

Nel Midtjylland riflettori puntati sul trio offensivo Pione Sisto, Mabil e Kaba. Sulle fasce Andersson e Paulinho.

MIDTJYLLAND (4-2-3-1): Hansen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Evander, Cajuste; Dreyer, Pione Sisto, Mabil; Kaba.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gómez; D. Zapata, Muriel.

OMNISPORT | 21-10-2020 09:19