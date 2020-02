Champions, Napoli-Barcellona: le probabili formazioni

Lionel Messi giocherà questa sera per la prima volta nella sua carriera al San Paolo, lo stadio del suo idolo Diego Maradona. Il Napoli per sperare di passare il turno deve mettere in campo una grande prestazione subito in questa partita d'andata, prima del ritorno quasi proibitivo al Camp Nou. Per Gattuso ci sono pochi dubbi di formazione: Mertens agirà come unica punta, sulle fasce più bassi del solito Insigne e Callejon, al centro Fabian Ruiz, Demme e Zielinski. In difesa Maksimovic con Manolas.

Barcellona decimato dagli infortuni ma sempre temibile: in attacco (manca Suarez) giocheranno Messi e Griezmann sostenuti da Vidal. Centrocampo di lusso con Rakitic, Busquets e De Jong. I dolori arrivano in difesa, ma Piqué, punto di riferimento essenziale, è presente.

NAPOLI (4-1-4-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Demme; Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne; Mertens. A DISP.: Meret, Hysaj, Allan, Elmas, Politano, Lobotka, Milik. ALL.: Gattuso.

BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piquè, Lenglet, Firpo; Rakitic, Busquets, De Jong; Vidal; Messi, Griezmann. A DISP.: Neto, Umtiti, Collado, Arthur, Fati, Akieme, Puig. ALL.: Setien.

SPORTAL.IT | 25-02-2020 09:25