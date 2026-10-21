I successi delle due italiane rilanciano le speranze di conquistare un posto extra nella Champions League 2027/28. La concorrenza resta agguerrita e la distanza dalle prime due posizioni impone una rimonta importante.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il martedì di Champions League regala una buona notizia al calcio italiano. Le vittorie di Napoli e Roma permettono alla nostra federazione di guadagnare terreno nella corsa al ranking stagionale UEFA, la classifica che assegna due posti extra nella Champions League 2027/28 alle nazioni con i migliori risultati nelle coppe europee. L’Italia può ancora sperare di rientrare tra le prime due, ma la strada è in salita. Davanti ci sono diverse federazioni che stanno raccogliendo punti preziosi e ogni partita può modificare gli equilibri. Servirà quindi continuità da parte di tutte le squadre italiane impegnate in Europa.

Ranking UEFA, Italia al settimo posto: la classifica aggiornata

Dopo i risultati del martedì europeo, l’Italia occupa la settima posizione con 5,785 punti. Davanti ci sono Inghilterra, Germania, Portogallo, Spagna, Norvegia e Turchia, tutte ancora in corsa per migliorare il proprio bottino. La vetta è occupata dagli inglesi con 7,055 punti, seguiti dai tedeschi a quota 6,571. Il Portogallo è terzo con 6,300, mentre la Spagna segue a 6,250. Norvegia e Turchia completano il gruppo delle federazioni che precedono gli azzurri, rispettivamente con 6,200 e 6,100 punti. La graduatoria conferma quanto sia complessa la rincorsa italiana.

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Napoli e Roma trascinano l’Italia: vittorie preziose

I successi di Napoli e Roma rappresentano un contributo importante nella corsa al posto extra. Ogni risultato positivo nelle competizioni UEFA aiuta infatti la federazione di appartenenza a migliorare il proprio rendimento stagionale e a restare agganciata alle rivali. Per l’Italia, ritrovare continuità è fondamentale dopo una classifica che al momento la vede fuori dalle prime sei posizioni. Le due vittorie del martedì offrono un segnale incoraggiante, ma non possono bastare da sole per completare la rimonta. Anche le altre squadre italiane dovranno fare la propria parte, cercando di raccogliere punti preziosi nelle rispettive competizioni europee.

Il divario dalle prime due è ampio: serve una grande rimonta

Il dato più significativo riguarda la distanza dalle prime due posizioni, quelle che garantiscono il pass aggiuntivo per la Champions League. L’Italia deve recuperare 1,270 punti sull’Inghilterra e 0,786 sulla Germania, secondo i valori attuali della graduatoria. Non si tratta di un distacco impossibile da colmare, ma la concorrenza è numerosa e comprende anche Portogallo, Spagna, Norvegia e Turchia. Per alimentare le speranze sarà necessario sfruttare ogni occasione, evitando passi falsi e approfittando degli eventuali risultati negativi delle rivali. La classifica resta aperta, ma il margine di errore per le italiane è ridotto.

Posto extra in Champions League 2027/28: l’Italia può ancora sperare

La corsa al ranking UEFA resta dunque uno degli obiettivi più importanti per il calcio italiano in questa stagione europea. Con il settimo posto e 5,785 punti, la nostra federazione è ancora in una posizione dalla quale può provare a risalire, anche se il distacco dalle prime due è consistente. Il traguardo è conquistare un posto aggiuntivo nella Champions League 2027/28, un’opportunità che avrebbe un peso significativo per il movimento nazionale. Le vittorie di Napoli e Roma hanno dato una spinta alla rincorsa, ma serviranno altri risultati positivi per trasformare le speranze in una possibilità concreta. Il cammino è ancora lungo e ogni punto potrà rivelarsi decisivo.