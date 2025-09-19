Virgilio Sport
Prime sentenze Champions per Napoli, Juventus, Atalanta e Inter: quanto contano avversarie e arbitraggio?

Verdetti interessanti per le 4 big italiane in lizza per la Coppa: che cosa ci dicono il risultato e le primissime polemiche

Prima giornata per le italiane che hanno incominciato il loro cammino in Champions League. Juventus, Atalanta, Inter e Napoli: avversarie assai differenti per le quattro contendenti, che hanno dimostrato limiti e ingenuità ma sono state anche al centro di alcuni episodi dubbi.

Prima giornata per le italiane che hanno incominciato il loro cammino in Champions League. Juventus, Atalanta, Inter e Napoli: avversarie assai differenti per le quattro contendenti, che hanno dimostrato limiti e ingenuità ma sono state anche al centro di alcuni episodi dubbi.

Champions, situazione dopo la 1° giornata

L’Inter, come da copione, archivia con i punti che avevamo previsto sula carta questo debutto in Champions e si prepara al campionato con una testa migliore. C’è chi ha mantenuto alte le aspettative della vigilia e le ha confermate come il Psg con il 4-0 all’Atalanta eloquente.

Peccato per il Napoli, che aveva mostrato grandi capacità nel primo tempo contro il Manchester City. Incredibile il pari della Juventus che mette via un 4-4 contro il Dortmund da mettere nelle statistiche.

Dopo le consuete polemiche e qualche dubbio di troppo, qual ‘è l’opinione sull’avvio della massima competizione europea? Rispondi al sondaggio:

