Notte dolceamara per Mertens, che contro il Barcellona ha segnato il 121esimo gol della sua carriera con la maglia del Napoli, agganciando Hamsik nella classifica di bomber di tutti i tempi del club azzurro.

L'attaccante belga è poi uscito in anticipo per un fallo su Busquets: le prime sensazioni sono in ogni caso positive, si parla di contusione moderata. Lo stop non dovrebbe andare oltre la settimana.

SPORTAL.IT | 26-02-2020 11:05