Champions, Napoli spaventato da Haaland ma il City di Guardiola perde una stella per infortunio

Il centravanti reduce dalla cinquina in Norvegia-Moldova è il primo problema di Conte, che non dovrà però preoccuparsi di Marmoush, fermato da un problema al ginocchio

Il Manchester City che affronterà il Napoli nella 1a giornata della Champions League potrà contare su un Erling Haaland in forma strepitosa, ma dovrà fare a meno dell’altra stella del suo attacco: Omar Marmoush s’è infortunato in nazionale e rischia un lungo stop.

Napoli, debutto in Champions contro un City in difficoltà

Manca poco più di una settimana al ritorno del Napoli in Champions League, il 18 settembre la squadra di Antonio Conte debutterà nella massima competizione europea all’Etihad Stadium, in casa di un Manchester City che non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione, ma che rientra ancora nel novero delle candidate al titolo di campione d’Europa. Nelle prime tre giornate della Premier League, infatti, i Citizens hanno raccolto una vittoria (col Wolverhampton) e due sconfitte (con Tottenham e Brighton) e si trovano al 13° posto in classifica.

Haaland spaventa il Napoli

Prima del Napoli, inoltre, la squadra di Pep Guardiola affronterà il delicato derby col Manchester United, in programma domenica pomeriggio. Nessun turnover per il tecnico catalano, che di sicuro non rinuncerà ad un Erling Haaland in forma devastante: ieri sera il centravanti s’è abbattuto come un uragano sulla Moldova, firmando 5 degli 11 reti (e 2 assist) nella vittoria con cui la Norvegia ha quasi blindato il primo posto nel girone I delle qualificazioni Mondiali, davanti all’Italia di Rino Gattuso. Fermare Haaland è dunque il primo obiettivo di Antonio Conte, che di sicuro non potrà contare sull’infortunato Amir Rrahmani, ovvero sul centrale difensivo con maggiore esperienza internazionale tra quelli a sua disposizione.

City senza l’infortunato Marmoush

Anche il City, però, dovrà fare i conti con un’assenza pesante contro il Napoli. Omar Marmoush, talento egiziano prelevato dall’Eintracht lo scorso gennaio per 75 milioni di euro e che ormai fa coppia fissa con Haaland nell’attacco dei Citizens, ha rimediato un preoccupante infortunio in nazionale, nella gara tra Egitto e Burkina Faso (terminata 0-0).

La nazionale egiziana ha spiegato che Marmoush ha subito una forte contusione al ginocchio, ma soltanto col suo rientro a Manchester sarà possibile stabilire le sue condizioni di salute. Al momento, il suo recupero in vista del Napoli appare complicato.