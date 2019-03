Champions, Neymar a rischio stangata

Solo in estate si saprà con quale maglia Neymar disputerà la prossima Champions League, dopo che la clamorosa eliminazione del Psg contro il Manchester United rischia di riaprire il tormentone sul possibile addio del brasiliano alla Francia.

Tra pochi giorni, invece, si saprà se l’ex fuoriclasse del Barcellona dovrà saltare qualche partita della fase a gironi per squalifica. Secondo quanto riportato dalla stampa francese, infatti, il brasiliano rischia una stangata a causa delle vibranti proteste dopo il rigore decisivo concesso allo United grazie all'intervento del Var, al minuto 93, per fallo di mano, anzi di gomito, in area di Kimpembe.

Fuori per infortunio Neymar avrebbe cercato il confronto con gli arbitri a fine partita, ma sarebbe stato trattenuto da alcuni componenti dello staff del club, per poi sfogarsi duramente sui social verso il corpo arbitrale: "E' una vergogna. Hanno messo 4 persone che non capiscono di calcio a guardare un movimento al rallenty davanti a una tv – scrive il brasiliano – Non c'e' niente, come puo' mettere le mani altrove?".

SPORTAL.IT | 08-03-2019 08:15