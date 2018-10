Champions, Neymar eguaglia Ronaldo

Dybala e Dzeko chiamano, Neymar e Messi rispondono. Priva di Ronaldo, fermo per squalifica, la seconda giornata della fase a gironi di Champions League va in archivio all’insegna degli show dei fuoriclasse a suon di marcature multiple. Pioggia di gol pure il mercoledì con sugli scudi il brasiliano del Psg, triplettista nel 6-1 contro la Stella Rossa: due centri arrivano su punizione, l'ultimo a riuscirci in Champions nella stessa partita fu Cristiano Ronaldo con il Real contro lo Zurigo nel 2009.

L’argentino invece, che tre ne aveva fatti alla prima giornata contro il Psv e che ne fa due pure a Londra per inguaiare il Tottenham. E non è da meno Griezmann: due reti per lanciare l’Atletico verso gli ottavi.

Gruppo A

Borussia Dortmund-Monaco 1-0

51’ Larsen (B); 72’ Alcacer (B); 91’ Reus (B)

Atletico Madrid-Bruges 3-1

28’, 67’ Griezmann (A); 40’ Groeneveld (B); 94’ Koke (A)

Classifica: Atletico Madrid, Borussia Dortmund 6; Bruges, Monaco 0

Gruppo B

Psv-Inter 1-2

26’ Rosario (P); 43’ Nainggolan (I); 60’ Icardi (I)

Tottenham-Barcellona 2-4

2’ Coutinho (B); 28’ Rakitic (B); 52’ Kane (T); 56’, 90’ Messi (B); 66’ Lamela (T)

Classifica: Barcellona, Inter 6; Tottenham, Psv 0

Gruppo C

Napoli-Liverpool 1-0

90’ Insigne (N)

Psg-Stella Rossa 6-1

20’, 22’, 81’ Neymar (P); 37’ Cavani (P); 41’ Di Maria (P); 70’ Mbappé (P); 74’ Marin (S)

Classifica: Napoli 4; Liverpool, Psg 3; Stella Rossa 1

Gruppo D

Lokomotiv Mosca-Schalke 04 0-1

89’ McKennie

Porto-Galatasaray 1-0

49’ Marega (P)

Classifica: Porto, Schalke 04 4; Galatasaray 3; Lokomotiv Mosca 0



SPORTAL.IT | 03-10-2018 23:45