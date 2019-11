Champions: ok Liverpool, Chelsea-Ajax 4-4

Ben 27 reti nelle otto partite di Champions League in programma martedì sera e valide per la quarta giornata della fase a gironi della massima competizione continentale. Nel gruppo E il Liverpool vince in casa con il Genk e sorpassa il Napoli, bloccato al San Paolo dal Salisburgo (Lozano risponde a Haaland) e ancora in crisi.

Nel girone F il Barcellona non va sorprendentemente oltre lo 0-0 con lo Slavia Praga, mentre il Borussia Dortmund rimonta l'Inter imponendosi tra le mura amiche per 3-2: in classifica i blaugrana sono primi a 8 punti seguiti dai gialloneri a 7, l'Inter è a 4 insidiata dallo Slavia Praga. Nel G il Lione liquida il Benfica, e il Lipsia vince a San Pietroburgo: tedeschi e francesi guidano il girone.

Nel gruppo H ruba l'occhio lo spettacolare 4-4 tra Chelsea e Ajax: i Lancieri chiudono il primo tempo avanti 3-1 grazie a due autogol di Abraham e Arrizabalaga e la rete di Promes, per i Blues a segno Jorginho su penalty. Nella ripresa al 51' arriva addirittura il 4-1 di Van de Beek, poi l'incredibile rimonta londinese: Azpilicueta sigla il 2-4, vengono espulsi per doppia ammonizione Blind e Veltman e con l'Ajax in 9 il Chelsea pareggia con Jorginho ancora su rigore e James. Poker del Valencia con il Lille.

Girone E

Liverpool-Genk 2-1

14' Wijnaldum (L), 41' Samata (G), 53' Oxlade-Chamberlain (L)

Napoli-Salisburgo 1-1

11' rig. Haaland (S), 44' Lozano (N)

Girone F

Barcellona-Slavia Praga 0-0

Borussia Dortmund-Inter 3-2

5' Lautaro Martinez (I), 40' Vecino (I), 51' e 77' Hakimi (B), 64' Brandt (B)

Girone G

Lipsia-Zenit 0-2

45' Demme, 63' Sabitzer

Lione-Benfica 3-1

4' Andersen (L), 33' Depay (L), 78' Seferovic (B), 89' Traorè (L)

Girone H

Chelsea-Ajax 4-4

2' aut. Abraham (A), 5' rig. e Jorginho (C), 20' Promes (A), 35' aut. Arrizabalaga (A), 55' van de Beek (A), 63' Azpilicueta (C), 74' James (C)

Valencia-Lille 4-1

25' Osimhen (L), 66' rig. Parejo (V), 82' aut. Soumaouro (V), 84' Kondogbia (V), 90' Torres (V)

SPORTAL.IT | 05-11-2019 23:18